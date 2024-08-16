Аналитик Кусков назвал возможную причину сбоев WhatsApp и Google

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что сбои в работе WhatsApp и сервисов Google, на которые жаловались пользователи в нашей стране, могли быть связаны c замедлением YouTube.
«Такое может быть. Можно вспомнить, как блокировали Telegram. Тогда тоже полетели IP-адреса банков и так далее. Поэтому не исключено, что в данной ситуации все может быть связано с тем, что замедление YouTube задело и другие сервисы», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Кусков.
Вместе с тем до этого сообщалось, что Правительство РФ выделит около 2,5 млрд рублей на поддержку российских цифровых технологий. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на abn.agency, эти деньги будут направлены тем организациям, которые занимаются реализацией проектов в сфере технологического развития на основе отечественных решений.
Ранее полковник, начальник управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России Василий Елистратов заявлял о пользе искусственного интеллекта в вооружениях.
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