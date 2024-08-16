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Аналитик Кусков назвал возможную причину сбоев WhatsApp и Google

16 августа 2024, 18:51

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что сбои в работе WhatsApp и сервисов Google, на которые жаловались пользователи в нашей стране, могли быть связаны c замедлением YouTube.
«Такое может быть. Можно вспомнить, как блокировали Telegram. Тогда тоже полетели IP-адреса банков и так далее. Поэтому не исключено, что в данной ситуации все может быть связано с тем, что замедление YouTube задело и другие сервисы», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Кусков.

Вместе с тем до этого сообщалось, что Правительство РФ выделит около 2,5 млрд рублей на поддержку российских цифровых технологий. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на abn.agency, эти деньги будут направлены тем организациям, которые занимаются реализацией проектов в сфере технологического развития на основе отечественных решений.



Ранее полковник, начальник управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России Василий Елистратов заявлял о пользе искусственного интеллекта в вооружениях.

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#telegram
#ии
#рф
#технологии
Автоэксперт Сажин объяснил рост цен на китайские авто
16 августа 2024, 18:25

Фото: iStock/NaiyanaDonraman

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что рост цен на китайские автомобили в России связан со сложностью с платёжными системами, а также с боязнью бизнеса КНР из-за санкций.
«Очевидно, что это произошло в связи с тем, что платежи теперь растянулись, как резиновые изделия, и их прохождение теперь составляет до 2 месяцев. Добавилась и боязнь китайского бизнеса, санкций за перевод денег», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Тем временем исполнительный продюсер, шоураннер и режиссер сериала об автоспорте «RDS GP: Шинная Борьба 3» Александр Кузьмичев рассказал о съёмочном процессе.

«Сериал раскрывает события, которые происходили с пилотами, командами, менеджерами в рамках гоночных соревнований. Третий сезон получился самым интересным и зрелищным. Сериал придётся по душе каждому зрителю. Даже тем, кто об искусстве управляемого заноса узнал впервые», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Кузьмичев.

Ранее Владимир Сажин поддержал инициативу об отмене штрафа водителей, не имеющих физических прав с собой, но имеющих документ в электронном виде.

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#цена
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Строительная готовность котельной в деревне Сапроново достигла 80%
16 августа 2024, 18:01

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Котельную для обеспечения нужд жилого комплекса «1-й Донской» возводят в селе Сапроново Ленинского городского округа, ход работ проверили представители Главного управления государственного строительного надзора Московской области. По оценке специалистов, строительная готовность объекта достигла восьмидесяти процентов, сообщает пресс-служба ведомства.
«В настоящее время строители монтируют оборудование котельной, а также благоустраивают прилегающую территорию», — отмечается в сообщении.
Согласно проекту, общая площадь котельной составляет 430 квадратных метров. Котельная будет работать в автоматическом режиме, постоянное присутствие обслуживающего персонала здесь не потребуется. Мощность новой котельной составит около 41 МВт, она будет обеспечивать теплом и горячей водой жилые корпуса, амбулаторию, школу и два детсада.

Сдать котельную в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале текущего года.

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#ленинский городской округ
#котельная
#строительство
#главгосстройнадзор мо
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В Киеве с памятника воинам-афганцам забрали БМП
16 августа 2024, 17:47

Фото: iStock/Denniro

В Киеве с постамента воинам-афганцам неизвестные забрали боевую машину пехоту. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канал.
В Голосеевском парке в одноимённом районе украинской столицы с памятника воинам-афганцем забрали БМП-1.

Отмечается, что данный памятник был установлен в Киеве в 2013 году.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Киеве и Киевской области работала воздушная тревога, были слышны взрывы.

Ранее сообщалось, что украинские военные, атаковавшие Курскую область, проходили за месяц до наступления обучение в Великобритании. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#кража
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Актриса Малого театра Екатерина Васильева умерла в возрасте 37 лет
16 августа 2024, 17:46

Фото: iStock/izzzy71

Актриса Государственного академического Малого театра Екатерина Васильева скончалась в возрасте 37 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале театра.
Уточняется, что смерть Васильевой наступила в результате несчастного случая. Иные подробности не разглашаются. В театре выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

Дебютом Васильевой на сцене стала роль Миронихи в спектакле Ольги Соломиной «Последний срок». Актриса сыграла пятнадцать ролей, среди которых Софья в «Горе от ума», Марина во «Власти тьмы», Софья в «Недоросле».

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка Белоруссии Тамара Скворцова скончалась в возрасте 78 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#смерть
#соболезнования
#актриса
#театр
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Активисты «Единой России» помогают размещённым в Подмосковье курянам
16 августа 2024, 17:43

Фото: пресс-служба подмосковного отделения ЕР

Партийные активисты «Единой России» собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области, а также помогают эвакуированным, которых заселили в пункты временного размещения в Московской области, сообщает пресс-служба регионального отделения ЕР.
«Все партийные институты и проекты живут сейчас Курской областью. К нам приехало более 900 человек. У каждого из них есть свои запросы и потребности, и мы стараемся оперативно реагировать», — отметила региональный координатор проекта «Единой России» «Старшее поколение», омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.
Активисты ЕР объезжают пункты временного размещения, привозят те вещи, в которых обнаруживается нехватка, а также планируют сбор тёплой одежды и канцтоваров для детей.

«Мы поверяем, в каких условиях люди живут в пунктах временного размещения, собираем список нуждаемости. В зоне особого внимания – дети-сироты и дети с ОВЗ, а также многодетные семьи. Всем, что нужно прямо сейчас, людей обеспечивают. Задача на ближайшее время – подумать о будущем, о теплой одежде на случай похолодания, собрать ребят к школе, если им придется встретить в Подмосковье 1 сентября, привезти игрушки и настольные игры для ребят. Думаю, нам с «Женским движением Единой России» под силу с этим справиться», — заявила региональный координатора «Женского движения Единой России», детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
Курянам помогают и депутаты Мособлдумы от «Единой России». Например, член фракции ЕР в региональном парламенте Лидия Антонова навестила детей из Курской области, размещённых в Центре медицинской и социальной реабилитации детей в Малаховке.

«Ребят комфортно разместили, им предоставлено горячее питание. Кроме этого, запланирован профилактический осмотр ребят специалистами областного медицинского центра НИКИ детства», — прокомментировала Лидия Антонова.
А депутат Мособлдумы от «Единой России» Михаил Ждан посетил пункт временного размещения в детском лагере «Родник», куда устроили более 150 прибывших из Курской области.

«Обсуждались вопросы одежды, так как дети приехали неподготовленными к подмосковной погоде. Рассматривались также вопросы питания и дальнейшего образования. Ближайшие три школы Пушкинского округа готовы принять детей на обучение», — сказал Ждан.
Представители «Единой России» продолжают собирать всё необходимое для курян, выясняют их потребности и поддерживают всеми доступными способами.

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#подмосковье
#эвакуация
#ирина фаевская
#ксения мишонова
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Синоптик Леус спрогнозировал возвращение жары в Москву
16 августа 2024, 17:34

Фото: iStock/Oleg Elkov

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в понедельник Москву ожидает возвращение июльского тепла.
«Сейчас средняя температура воздуха с начала месяца больше чем на градус отстаёт от климатической нормы. Но погода меняется, и уже сегодня столбики термометров в Москве вернутся в рамки климатической нормы. В понедельник в Москве солнце, без дождей и по-июльски тепло — 26-28°С», — пояснил в беседе с RT Леус.

До этого Кемеровчане стали свидетелями страшной красоты – красивого и мощного раската молнии.

«Страшно красивые кадры в 4:30», — приводит «Сiбдепо» сообщение одного из увидевших это явление.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказывал, какая погода нас ждёт на выходных.

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#солнце
#погода
#температура
#тепло
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В Дзержинском в будущем году расширят дороги по улицам Ленина и Энергетиков
16 августа 2024, 17:12

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В 2024 году в городском округе Дзержинский отремонтировали четыре муниципальных объекта – дорогу на улицах Школьная и Лесная, а также два участка на улице Садовой. В следующем году запланировано расширение дорог по улицам Ленина и Энергетиков.
Об этом сообщил глава муниципалитета Андроник Пак губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи. который Пак возглавил городской округ около полугода назад. Собеседники обсудили проделанную работу и дальнейшие приоритетные задачи. Среди самых актуальных вопросов – дороги и транспорт.
«Что касается транспорта, то у нас действуют девять маршрутов. На одном из них, который курсирует до метро Люблино, №305, в этом году появилось пять новых автобусов большого класса. Это стало очень приятной новостью для всех пассажиров», – отметил Пак.
Во время одной из рабочих поездок в Дзержинский местные жители попросили губернатора сделать велосипедную дорожку. Её уже построили. Велотрасса с пешеходным тротуаром и освещением протянулось на 2,2 км вдоль ул. Энергетиков до микрорайона Капотня в Москве.
«Она очень востребована. Такие объекты люди воспринимают весьма позитивно. Поэтому нам нужно и дальше быть внимательными к просьбам жителей, чтобы осуществлять преобразования в их городах», – сказал Воробьёв.
Пак также сообщил, что сейчас ведется благоустройство двух знаковых для города объектов – сквера имени Громцева и сквера Создателям ракетного щита России. Кроме того, по просьбе жителей установили детскую игровую площадку во дворе домов №10-12 на улице Дзержинской.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#андроник пак
#дороги
#строительство
#транспорт
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Сергей Жигалкин объявил об уходе с поста главы Котельников
16 августа 2024, 17:00

Фото: телеграм-канал Сергея Жигалкина

Сергей Жигалкин покидает пост главы Котельников. Его направляют на работу в Курскую область, сообщил сам глава городского округа.
«Правительство Московской области доверило мне важную работу в Курске – координацию процессов и взаимодействие с людьми, которым это сейчас действительно необходимо. Я отношусь к этому как к важной миссии. Отправляюсь на место по зову сердца вместе с соратниками уже завтра. В это непростое для страны время нам важно объединиться и показать всему миру сплочённость и силу духа. Для меня как для офицера это не просто слова. 20 лет моя жизнь была посвящена военной службе», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале.
Он назвал достижения в Котельниках результатом совместной работы власти и жителей. По оценке Жигалкина, благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьёва удалось сделать очень многое.
«Впервые за 40 лет мы открыли школу – на 1200 мест в микрорайоне Южный. Начали строительство других важных социальных объектов. Вот-вот откроется современное образовательное учреждение на 2 тыс. мест, а следом – единая городская поликлиника. Кроме того, реализовано огромное количество проектов по благоустройству, модернизации дворов, ремонту дорог и другим важным направлениям», – перечислил Жигалкин.
Он поблагодарил коллег и жителей за совместную результативную работу и открытый диалог, а правительство Московской области и лично губернатор – за доверие и поддержку.

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#котельники
#сергей жигалкин
#подмосковье
#московская область
#глава
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Глава Одинцовского округа Иванов проверил ход подготовки к зиме в Старом Городке
16 августа 2024, 16:58

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Ход подготовки жилого фонда к зиме в посёлке Старый Городок проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, в проверке также приняли участие депутаты Владимир Виницкий и Андрей Яцышин, представительница компании «Одинцовская теплосеть» Светлана Дейвис и директор Одинцовского муниципального ЦУРа Елена Меньшикова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Проверили, как готовят к осенне-зимнему периоду дом №2 на Почтовой улице. На объекте в настоящий момент задействовано шесть человек. Специалисты «Одинцовской теплосети» промывают систему отопления, фильтры, внутренний водосток, проверяют дроссельные шайбы и сохранность теплового контура. Паспорт готовности будут подписывать вместе с сотрудниками Мособлгаза, которые обследуют внутридомовое газовое оборудование», — отметил Андрей Иванов.
Он также добавил, что в будущем году в Старом Городке планируется заменить все изношенные сети горячего водоснабжения и теплотрассы.

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#одинцовский городской округ
#теплоснабжение
#отопительный сезон
#жилой дом
#андрей иванов
#проверка
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