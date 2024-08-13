Полковник Елистратов раскрыл применение ИИ в вооружениях

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Полковник, начальник управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России Василий Елистратов заявил о пользе искусственного интеллекта в вооружениях.
Так, по его словам, ИИ позволяет расширить возможности применения любого вида техники.
До этого лётчик-космонавт, Герой России Антон Шкаплеров заявил, что любое внедрение инновационных технологий в столице направлено на создание комфортных условия для горожан.
Ранее директор АНО «Спортивно-методический центр «Кафедра киберспорта», старший преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия» Виктория Береснева говорила, что искусственный интеллект является лишь инструментом, который может помочь студентам написать более качественно дипломную работу.
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«ИИ значительно расширяет функциональные возможности применения любого вида техники. Автономное использование роботов возможно только с применением ИИ. Сейчас интеллектуальные технологии дают второе дыхание развитию классическим образцам. Польза значительная. Главная задача использования ИИ — это сохранить жизни экипажей, солдат, управленцев и минимизировать потери», — приводит RT слова Елистратова.
До этого лётчик-космонавт, Герой России Антон Шкаплеров заявил, что любое внедрение инновационных технологий в столице направлено на создание комфортных условия для горожан.
«Современные технологии стали частью столичной промышленности, экономики и здравоохранения. Убедиться в этом может каждый из нас, когда посещает поликлинику или МФЦ, использует сервисы Московской электронной школы или сервис «Мой питомец». На площадках форума «Территория будущего. Москва 2030» можно не просто увидеть новые технологические возможности, но и попробовать выполнить задания, связанные с разными специальностями», – приводит АГН «Москва» комментарий Шкаплерова.
Ранее директор АНО «Спортивно-методический центр «Кафедра киберспорта», старший преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия» Виктория Береснева говорила, что искусственный интеллект является лишь инструментом, который может помочь студентам написать более качественно дипломную работу.
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Мелисса Тимофеева