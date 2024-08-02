Подмосковье стало одним из самых представительных участников конкурса «Научная Вселенная»

Фото: сайт научнаявселенная.рф
Московская область стала одним из самых представительных регионов, участвующих в конкурсе «Научная Вселенная». Всего конкурс собрал более 140 тысяч школьников и студентов со всей России, сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.
«Мультиформатный конкурс «Научная Вселенная» позволяет старшеклассникам и студентам в возрасте от 14 до 27 лет выбрать научное направление, предложить собственное решение индустриального кейса и выиграть поездку на космодром «Восточный». Самыми востребованными научными направлениями по количеству регистраций стали «Генетика и медицина» и «Гуманитарный микс». Замыкают тройку «Цифровые технологии». Больше всего заявок поступило от участников из Краснодарского края, Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Челябинской области», – говорится в сообщении.В основе конкурса – восемь тематических треков, соответствующих направлениям научно-технологического развития России «Генетика и персонализированная медицина», «Климат и экология», «Развитие Арктики», «Освоение космоса», «Цифровые технологии», «Новые источники энергии», «Агробиотехнологии» и «Гуманитарный микс».
Трек «Генетика и медицина» стал лидером по числу заявок участников.
«Очень радует, что по направлению «Генетика и медицина» мы получили так много заявок. Генетические технологии меняют подходы к лечению заболеваний. Мы уже научились лечить серповидно-клеточную анемию с помощью генетических ножниц CRISPR/Cas, хотя ещё пять лет назад заболевание считалось неизлечимым. Мы умеем подбирать препараты на основе генетического профилирования опухоли, которые будут эффективны для конкретного онкологического пациента», – отметила наставник трека «Генетика и медицина», кандидат биологических наук, заведующая группой генной иммуноонкотерапии в Институте биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Ирина Алексеенко.Трек «Гуманитарный микс» не уступает по популярности среди участников. На третьем месте – направление «Цифровые технологии».
Победители конкурса получат возможность отправиться на космодром «Восточный». Регистрация на конкурс открыта до 21 августа включительно на сайте.
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