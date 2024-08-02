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Подмосковье стало одним из самых представительных участников конкурса «Научная Вселенная»

02 августа 2024, 20:32
Фото: сайт научнаявселенная.рф

Фото: сайт научнаявселенная.рф

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Московская область стала одним из самых представительных регионов, участвующих в конкурсе «Научная Вселенная». Всего конкурс собрал более 140 тысяч школьников и студентов со всей России, сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.
«Мультиформатный конкурс «Научная Вселенная» позволяет старшеклассникам и студентам в возрасте от 14 до 27 лет выбрать научное направление, предложить собственное решение индустриального кейса и выиграть поездку на космодром «Восточный». Самыми востребованными научными направлениями по количеству регистраций стали «Генетика и медицина» и «Гуманитарный микс». Замыкают тройку «Цифровые технологии». Больше всего заявок поступило от участников из Краснодарского края, Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Челябинской области», – говорится в сообщении.
В основе конкурса – восемь тематических треков, соответствующих направлениям научно-технологического развития России «Генетика и персонализированная медицина», «Климат и экология», «Развитие Арктики», «Освоение космоса», «Цифровые технологии», «Новые источники энергии», «Агробиотехнологии» и «Гуманитарный микс».



Трек «Генетика и медицина» стал лидером по числу заявок участников.
«Очень радует, что по направлению «Генетика и медицина» мы получили так много заявок. Генетические технологии меняют подходы к лечению заболеваний. Мы уже научились лечить серповидно-клеточную анемию с помощью генетических ножниц CRISPR/Cas, хотя ещё пять лет назад заболевание считалось неизлечимым. Мы умеем подбирать препараты на основе генетического профилирования опухоли, которые будут эффективны для конкретного онкологического пациента», – отметила наставник трека «Генетика и медицина», кандидат биологических наук, заведующая группой генной иммуноонкотерапии в Институте биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Ирина Алексеенко.
Трек «Гуманитарный микс» не уступает по популярности среди участников. На третьем месте – направление «Цифровые технологии».

Победители конкурса получат возможность отправиться на космодром «Восточный». Регистрация на конкурс открыта до 21 августа включительно на сайте.

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#московская область
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#наука
#молодёжь
Депутат Пахомов объяснил запрет маленьких квартир в Москве
02 августа 2024, 20:38

Фото: iStock/Madhourse

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что запрет на строительство маленьких квартир в Москве связан с демографической ситуацией.
«Москва подошла к рубежу, чтобы послать однозначный сигнал рынку. Тенденция к уменьшению площади квартир была. Учитывая, что общая политика государства направлена на развитие семьи, на повышение рождаемости, решение московских властей выглядит разумным. При этом на законодательном уровне мы не планируем таких решений, потому что все регионы разные», — пояснил в беседе с NEWS.ru Пахомов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о том, что в Москве отныне запрещено строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров.

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Полковник Пешков арестован за хищения при поставке пайков для нужд СВО
02 августа 2024, 19:34

Фото: istockphoto/Diy13

Бывший заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии полковник Дмитрий Пешков арестован и отправлен в один из столичных СИЗО. Ему предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела о хищениях при поставках продовольственных пайков для нужд спецоперации.
Информация об этом появилась в картотеке 2-го Западного окружного суда, передаёт ТАСС. Бывшему заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Пешкову предъявлено обвинение по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Судебный акт об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу оставлен без изменения.

Как уточнили в правоохранительных органах, сам полковник не признаёт вину. Уголовное дело о посягательстве на продовольственные пайки, предназначенные для нужд СВО, было возбуждено через полгода после начала спецоперации.

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Авиаэксперт Гусаров заявил о выдержке гражданской авиацией РФ санкций
02 августа 2024, 18:39

Фото: iStock/PeopleImages

Авиационный эксперт Роман Гусаров заявил, что на сегодняшний день гражданская авиация РФ справилась с санкционным давлением, выдержав его.
«На сегодняшний день ситуация стабильна. Но она совершенно непредсказуема ввиду того, что непредсказуемо поведение зарубежных партнеров, которые неизвестно в какой момент выкинут новые сюрпризы. Они рассчитывали на то, что в 2022 году все наши самолёты будут прикованы к земле. Этого не произошло. С тех пор постепенно закручиваются гайки, и отдельные сюрпризики нам преподносят, даже в областях, которые не касаются авиационной сферы напрямую», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Гусаров.

А в Совфеде подготовили рекомендации правительству для введения запрета на аннулирование билетов на авиаперевозку из нескольких полётных сегментов, если пассажир не улетел по одному из них. Как пишут «Известия», кроме этого, кабмину рекомендовали проработать с авиакомпаниями вопрос о разработке ценовых политик на перевозки в экономклассе на внутренних рейсах, систематизировать тарифы сборов.

Ранее авиационный эксперт Роман Гусаров заявлял, что удешевление авиабилетов в России ожидается осенью.

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#перевозки
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#авиация
#билеты
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В России появится единая платформа для защиты граждан от мошенников
Минцифры: в РФ создадут платформу для защиты граждан от мошенников
02 августа 2024, 18:36

Фото: istockphoto/JuYochi

К концу 2026 года в России закончится первый этап создания единой платформы, чтобы защитить россиян от телефонных и интернет-мошенников. Об этом сообщается на сайте Минцифры.
«В работе платформы будут принимать участие правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и ведомства», — сказано в публикации.

Отмечено, что будущая платформа будет активно противодействовать злоумышленникам во избежание навязывания ими услуг гражданам, а также фишингу. Кроме того, она автоматизирует мониторинг утечек личной информации и обеспечит борьбу с аферистами превентивными мерами.

Ранее сообщалось, что российские силовики задержали помощников телефонных мошенников в Воронежской и Белгородской областях.

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#минцифры
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Расписание электричек до Клина изменится 10 и 11 августа
02 августа 2024, 18:03

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на участках Москва — Клин, Москва — Решетниково и Москва — Зеленоград-Крюково, изменится 10 и 11 августа из-за дорожных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«На указанных участках путей Москва — Тверь будут проводиться работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры. В связи с этим ряд электричек будет следовать по изменённому расписанию, а некоторые пригородные поезда временно отменят», — отмечается в сообщении.
Пассажирам напоминают, что актуальное расписание можно посмотреть на информационных щитах на станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

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#клин
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В Шатуре в честь Дня ВДВ возложили цветы к мемориалу Ангел добра
02 августа 2024, 17:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

День воздушно-десантных войск отметили в Шатуре праздничным митингом, сообщает пресс-служба администрации городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Воинов и ветеранов поздравили временно исполняющий обязанности главы округа Николай Прилуцкий и руководителя местного отделения «Боевое братство» Олега Языкова.

«Поздравляю вас от лица муниципальной власти со знаковым событием – Днём воздушно-десантных войск России. Это одно из самых боевых и значимых сегодня войск, способных осуществить любые задачи военных подразделений», — сказал Николай Прилуцкий.
Участником торжественного мероприятия стал житель Шатурторфа Дмитрий Желтов: он служил в армии в 16-й бригаде спецназа в Тамбове, а за два месяца до дембеля был переведён на Северный Кавказ.

Память героев почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориалу Ангел добра.

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#вдв
#праздник
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Юбилей за 60 млн, поздравление от Баскова и дом в Британии: шикарная жизнь сенатора Савельева
В собственности сенатора Савельева был дом в Британии почти в 500 «квадратов»
02 августа 2024, 17:17

Фото: РИА Новости/Дмитрий Блинов

Задержанный по подозрению в организации убийства сенатор Дмитрий Савельев успел отличиться любовью к шикарной жизни. Он имеет дом в Великобритании и отдал в 2018 году 60 миллионов рублей за свой юбилей.
Также не ограничивала себя в расходах и его жена, сообщает телеграм-канал Mash. В 2019 году она тратила по 20-30 миллионов за вечер. Например, в круглую сумму обошлось празднование юбилея Ольги Савельевой в элитном банкетном холле Barvikha luxury village под названием «Цвет настроения красный». На празднике выступали Светлана Лобода, Дима Билан и Иван Дорн, вёл мероприятие Вячеслав Манучаров. За вечер именинница успела сменить пять ярко-красных нарядов. Обошлась вечеринка в 10 миллионов рублей.

В 2018 году сам сенатор отметил свой юбилей почти за 60 миллионов рублей. В числе прочих, его заглянули поздравить Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Дмитрий Маликов, Игорь Крутой.

Согласно налоговой декларации, за 2017 год Савельев заработал около 167 миллионов рублей. Он также задекларировал два земельных участка площадью 13 и 1,5 тысячи квадратных метров, шесть жилых помещений общей площадью 2 461 квадратный метр, а также дом в Англии площадью 489 квадратных метров.

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#дом
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#праздник
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Глава Химок Волошин принял участие в митинге к 94-летию ВДВ
02 августа 2024, 17:10

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В сквере Марии Рубцовой в Химках провели торжественный митинг по случаю 94-летия со дня образования Воздушно-десантных войск.
В нём принял глава муниципалитета Дмитрий Волошин, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Служить в ВДВ идут патриоты нашей страны, мужественные и уверенные. Плечом к плечу уже 94 года они защищают нашу Родину», – обратился Волошин к присутствующим.
Вместе с ним цветы к подножию воинского комплекса «Доблесть и слава подразделений специального назначения России» возложили активисты «Единой России», волонтёры, общественники, депутаты, бойцы ВДВ и неравнодушные химчане.
«Проходил службу в Афганистане два года – c 1985 по 1987-й – в городе Лашкаргах. Прошло 38 лет, и мы до сих пор встречаемся с боевыми товарищами», – рассказал воин-афганец, химчанин Валентин Угадчиков.
В честь праздника депутаты городского округа провели серию патриотических мероприятий в рамках масштабного муниципального проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Тематические акции прошли в разных микрорайонах.

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#химки
#дмитрий волошин
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#афганистан
#вдв
#праздник
#подмосковье
#московская область
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Дмитрий Волошин обсудил актуальные вопросы с жителями Новых Химок
02 августа 2024, 17:01

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Выездную администрацию провёл глава городского округа Химки совместно с детским омбудсменом Московской области Ксенией Мишоновой в Новых Химках, встреча с жителями была организована на территории лицея №12, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Благоустройство, содержание домов и дворов, сфера ЖКХ — все это чувствительные для жителей темы. С начала года в разных микрорайонах Химок мы провели 34 выездные администрации. По итогам этой работы специалисты приняли в работу обращения более 1600 химчан», — отметил Дмитрий Волошин.
На выездной администрации в Новых Химках жители подняли вопросы по капремонту кровли и подвала одного из домов, о состоянии труб и пр. Участники отметили, что формат выездных администраций очень удобен, так как можно напрямую пообщаться с ответственными лицами и специалистами.

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#химки
#дмитрий волошин
#выездная администрация
#жкх
#благоустройство
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