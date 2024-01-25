Аналитик Муртазин раскрыл, что грозит иностранным хостерам без регистрации в РКН

Фото: iStock/kynny
«Они не подали, и им ничего не грозит. У нас нет инструментов сегодня для того, чтобы как-то навредить им», — рассказал эксперт.
«Но это стрельба по ногам, потому что мы будем вредить российскому бизнесу, и зачем это делать — непонятно», — заключил Эльдар Муртазин.
Читайте также:
Иностранные хостеры не подали заявок для легализации в РФ
Общественная палата выступила за тотальный запрет ведения соцсетей подростками
Госдума приняла в I чтении законопроекты о наказании за треш-стримы