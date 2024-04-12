Аналитик Муртазин раскрыл, для кого всё ещё актуальны кнопочные телефоны

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин развеял миф о том, что кнопочными телефонами пользуются сегодня преимущественно пожилые.
Он отметил, что такие средства связи нужны курьерам, а также различным менеджерам, например, в сфере услуг.
Ранее экс-советник президента РФ по развитию Интернета и председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявлял, что отключит айфоны для россиян технически несложно.
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«Существует стереотип, что кнопочными телефонами пользуются пожилые люди, максимум дети. Это не так. У них есть целый ряд применений. Это курьеры, которым нужен надёжный телефон, который не разрядится. Это хостес в ресторанах – им не нужен сенсорный экран, им нужно просто принимать звонки. Ну и далее по списку», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Муртазин.
Ранее экс-советник президента РФ по развитию Интернета и председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявлял, что отключит айфоны для россиян технически несложно.
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Мелисса Тимофеева