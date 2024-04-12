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Аналитик Муртазин раскрыл, для кого всё ещё актуальны кнопочные телефоны

Аналитик Муртазин: Кнопочные телефоны нужны курьерам и в сфере услуг
12 апреля 2024, 20:24
Фото: iStock/loki_ast

Фото: iStock/loki_ast

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин развеял миф о том, что кнопочными телефонами пользуются сегодня преимущественно пожилые.
Он отметил, что такие средства связи нужны курьерам, а также различным менеджерам, например, в сфере услуг.

«Существует стереотип, что кнопочными телефонами пользуются пожилые люди, максимум дети. Это не так. У них есть целый ряд применений. Это курьеры, которым нужен надёжный телефон, который не разрядится. Это хостес в ресторанах – им не нужен сенсорный экран, им нужно просто принимать звонки. Ну и далее по списку», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Муртазин.



Ранее экс-советник президента РФ по развитию Интернета и председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявлял, что отключит айфоны для россиян технически несложно.

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Жители Астрахани и Волгограда наблюдают в небе «космическую медузу» – видео
12 апреля 2024, 20:15

Фото: iStock/Galina Atroshchenko

Жители Астрахани и Волгограда сообщают о «космической медузе», которую они наблюдают в небе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что необычный след в небе вызван запуском межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Как ранее сообщало Минобороны РФ, запуск ракеты был совершён в учебных целях. Ракета достигла полигона в Казахстане, где поразила заранее подготовленную условную цель.



Так называемая «космическая медуза» появляется в небе в момент, когда свет начинает отражаться от выхлопных газов ракеты.

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#ракета
#волгоградская область
#минобороны рф
#испытания
#свет
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Испытания межконтинентальной баллистической ракеты провели на полигоне Капустин Яр
МО РФ: испытания баллистической ракеты провели на Капустином Яре
12 апреля 2024, 20:07

Фото: iStock/aapsky

С полигона Капустин Яр в Астраханской области проведён успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что целью пуска было испытание перспективного боевого оснащения такого вида ракет.

Благодаря этому пуску специалисты смогли подтвердить правильность схемно-конструктивных и технических решений, которые применяются при разработке новых ракетных комплексов стратегического значения.

В результате запуска учебная боевая часть баллистической ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне в Казахстане.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что все задачи пуска были выполнены в полном объёме.

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#ракета
#минобороны рф
#учения
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Россияне первыми в мире совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс — видео
RuVDS: Корниенко, Лынник и Ефремов первыми в мире совершили стратосферный прыжок
12 апреля 2024, 19:55

Фото: iStock/lexaarts

Космонавт Михаил Корниенко, летчик-испытатель Александр Лынник и стратонавт Денис Ефремов впервые в истории совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс. Об этом сообщили в компании RuVDS.
Отмечается, что парашютисты совершили прыжок с высоты более 10 тысяч метров. Длительность свободного падения составила порядка двух минут.



Уточняется, что парашютисты достигли назначенной точки. По информации источника, с самолета Ил-76 также было сброшено оборудование, которое планируется развернуть на дрейфующей льдине.

Ранее вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что на создание сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне и Марсу власти выделят около 600 миллиардов рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#космонавт
#денис мантуров
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#ракеты
#космос
#полеты
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Учёный Абубекеров с иронией оценил инициативу Норвегии увеличить часы в сутках
12 апреля 2024, 19:40

Фото: iStock/alexkich

Старший научный сотрудник отдела звездной астрофизики ГАИШ МГУ им. М. В. Ломоносова Марат Абубекеров отметил, что инициатива об увеличении часов в сутках до 26 вряд ли найдёт отклик и будет реализована.
«В часе просто меньше минут получается. А как по-другому еще сделать? Иначе у тебя концы с концами не сойдутся, дебит с кредитом. Из шкурки, если шкурка одна, можно сшить одну шапку, можно две, а можно восемь. Но шкурка-то одна», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Абубекеров.

Он предположил, что такое предложение на обсуждение вынесли для пиара, а не для реализации.

До этого сообщалось, что самый северный регион Норвегии обратился с просьбой об увеличении времени в сутках в ЕК.

Ранее инженер-нанотехнолог Государственного университета просвещения Роман Кучеров высказал предположение о том, что Земля прекратит своё существование через 7 млрд лет.

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#земля
#регион
#ек
#часы
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Мантуров: на создание ракеты для полетов к Луне и Марсу выделят 600 млрд рублей
12 апреля 2024, 19:22

Фото: сайт Кремля

Вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что на создание сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне и Марсу власти выделят около 600 миллиардов рублей. Проект планируют запустить в следующем году. Об этом пишет «Интерфакс».
По словам вице-премьера, создание ракетного комплекса планируется проводить на космодроме Восточный. Реализация проекта пройдет в период с 2025 по 2035 год, первые летные испытания ожидаются в 2033 году.

Мантуров рассказал, что через несколько запланирован запуск конверсионной ракеты-носителя «Старт-1М», а на 2030 год — многоразовой метановой ракеты «Амур-СПГ». В текущем году наша страна запустит 123 космических аппарата.

Ранее «Росатом» сообщил, что Ростехнадзор разрешил эксплуатацию объекта по выпуску ядерного «топлива будущего» под Томском. Разрешение получил «Сибирский химический комбинат», который находится в Северске Томской области.

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#испытания
#космонавт
#премьера
#мир
#ракеты
#полеты
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Четвёртый энергоблок ЗАЭС приостановит выработку теплоэнергии
ЗАЭС переведёт четвёртый энергоблок в режим «холодного останова»
12 апреля 2024, 19:19

Фото: iStock/Wlad74

Четвёртый энергоблок Запорожской АЭС переведут в режим «холодного останова». Об этом сообщила пресс-служба станции.
Отмечается, что решение было принято в связи с окончанием отопительного сезона в городе Энергодар. Перевод энергоблока в состояние «холодный останов» означает, что реакторная установка больше не будет вырабатывать тепловую энергию.

В настоящее время специалисты станции, по распоряжению главного инженера ЗАЭС, начали работать над расхолаживанием энергоблока.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что российские военные нанесли удары по подразделениям украинской армии, которые обстреливали Энергодар и Запорожскую АЭС.

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#запорожская аэс
#станция
#специалисты
#теплоснабжение
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«Как фастфуд и резиновые бабы»: Сосо Павлиашвили высказался о музыке от нейросетей
Сосо Павлиашвили сравнил музыку от ИИ с резиновой бабой
12 апреля 2024, 19:11

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Российский певец и композитор Сосо Павлиашвили заявил, что написанные человеком произведения всегда будут лучше, чем сгенерированные нейросетью.
По словам музыканта, произведённое человеком творчество всегда будет гораздо ценнее.

«Во всяком случае, всегда будут люди, которые больше будут ценить искусственный цветок, а не живой. Точно так же красивая женщина отличается от красивой резиновой бабы», — заявил Павлиашвили в беседе с NEWS.ru.

По мнению артиста, сгенерированную нейросетями музыка также можно сравнить с фастфудом. Есть люди, которым важно быстро и сытно поесть, а есть те, кто всегда больше будет ценить вкус и силы, которые вложены в приготовление блюда.

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#ии
#певец
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Роскомнадзор заблокировал сайты иностранных хостинг-провайдеров
12 апреля 2024, 18:58

Фото: iStock/PUGUN SJ

Роскомнадзор заблокировал сайты восьми зарубежных хостинг-провайдеров. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что доступ к ресурсам был ограничен с конца марта по 10 апреля в рамках закона «о приземлении». Блокировке подверглись сайты компаний Kamatera Inc., WPEngine Inc., Bluehost Inc. и др.

Ранее в список на «приземление» были внесены порталы четырёх из 12 хостеров. Однако затем решение было изменено и сайты Amazon Web Services Inc., GoDaddy.com LLC., Hetzner Online GmbH. и FastComet не подверглись блокировке.

Ранее сообщалось, что часть зарубежных хостинг-провайдеров не подали заявки для включение в реестр Роскомнадзора, что означает легализацию в России. Они должны были зарегистрироваться в реестре до 1 февраля 2024 года.

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#сайт
#запрет
#россия
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У памятных мест Подмосковья посадят анютины глазки
12 апреля 2024, 17:59

Фото: iStock/Mariana Mikhailova

Подготовка клумб и цветников Московской области к тёплому сезону проводится в два этапа, они включают в себя высадку цветов разных сортов, об этом рассказали в региональном министерстве благоустройства.
«Первый этап — весенний. Он начинается с уборки щепы, мусора и листвы с клумб, где ещё осенью были посажены луковичные цветы. После этого до 26 апреля у памятных мест Московской области будет высажена устойчивая к заморозкам цветочная рассада виолы». — говорится в сообщении.
Виолу в народе называют анютиными глазками или трёхцветной фиалкой.

После того, как луковичные отцветут, их уберут и начнётся второй — летний этап оформления клумб. Туда высадят рассады бегонии, петунии и других цветов.

Всего в Подмосковье в этом году планируется обустроить более 4 тысяч цветников, их суммарная площадь составит свыше 23 гектаров.

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#подмосковье
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