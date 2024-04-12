Аналитик Муртазин раскрыл, для кого всё ещё актуальны кнопочные телефоны

Вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что на создание сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне и Марсу власти выделят около 600 миллиардов рублей. Проект планируют запустить в следующем году. Об этом пишет «Интерфакс».