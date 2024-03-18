IT-эксперт Клименко допустил отключение айфонов от россиян

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Экс-советник президента РФ по развитию Интернета и председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что отключит айфоны для россиян технически несложно.
«Технически это несложно, существует много разных вариантов. Они могут просто отключить обновления на территории РФ», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Клименко.
В этой связи он рекомендовал отказаться от таких смартфонов раньше, чем это может произойти и перейти на аналогичную технику на базе Android, отключить россиян от которой несколько сложнее.
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