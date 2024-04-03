Специалист Руснак рекомендовал подключать роуминг в путешествиях

Фото: iStock/Poike
Ведущий менеджер продукта магазина приложений Александр Руснак заявил, что к предстоящему путешествию нужно подготовить и смартфон, подключив в поездке роуминг.
«Подключите подходящую вам услугу, так вы сможете остаться на связи в наиболее важный момент. В начале поездки отключите сотовые данные. Если у вас нет необходимости иметь подключение к интернету 24/7, наиболее оптимально использовать авиарежим и Wi-Fi», — пояснил в беседе с «Известиями» Руснак.
Он уточнил, что при этом, нужно использовать лишь официальные точки доступа, защищённые паролем и авторизацией для сохранности своих данных.
Ранее экс-советник президента РФ по развитию Интернета и председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что отключит айфоны для россиян технически несложно.
Читайте также:
IT-эксперт Клименко допустил отключение айфонов от россиян
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с кражей мобильных номеров
В России создали цифровую «копию личности» для смартфона
Мелисса Тимофеева