Аналитик Муртазин усомнился в успехе смартфонов Meizu в России

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предположил, что новый смартфон Meizu Lucky 08 китайского IT-гиганта DreamSmart вряд ли удастся закрепиться на российском рынке.
«DreamSmart и Meizu в России никто не ждёт. Заметных для рынка продаж не будет. Крупная розница готова поставить их на витрины, но на общих условиях – без продвижения, рекламы. При этом у самого российского офиса тоже маркетинговых бюджетов больших нет», – пояснил в беседе с Газета.ру Муртазин.
Ранее председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявлял, что бояться техники после взрывов пейджеров в Ливане не стоит, поскольку все легальные устройства оснащены специальными средствами контроля за аккумуляторами.
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