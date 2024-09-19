Во время взрывов в Ливане у москвича на Арбате взорвался телефон

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На Арбате во время взрывов в Ливане у москвича в руках взорвался смартфон. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Напомним, что во вторник в различных районах Ливана произошли взрывы пейджеров, в результате которых погибли 12 человек и около 2800 получили ранения. В среду, после инцидентов с пейджерами, начали взрываться и другие устройства связи с литий-ионными батареями. По последним данным, число жертв возросло до 20, а количество пострадавших достигло 450 человек.
По данным канала, мужчина получил ранения руки, однако, вместо того чтобы дождаться скорой помощи, он покинул место происшествия в неизвестном направлении. Очевидцы вызвали правоохранительные органы, которые сейчас занимаются поисками пострадавшего.
Смартфон Honor 70 был передан экспертам для проверки на возможные связи с недавними событиями в Бейруте.
Сообщается, что правоохранители решили выяснить, не относится ли устройство к партии техники, предположительно замененной Моссадом на Ближнем Востоке. Отмечается, что причиной взрыва мог стать перегрев аккумулятора.
Ранее депутат Государственной Думы Деньгин Вадим Евгеньевич в беседе «Радио 1» ответил на вопрос о том, могли ли такие устройства быть ввезены в Россию.
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По данным канала, мужчина получил ранения руки, однако, вместо того чтобы дождаться скорой помощи, он покинул место происшествия в неизвестном направлении. Очевидцы вызвали правоохранительные органы, которые сейчас занимаются поисками пострадавшего.
Смартфон Honor 70 был передан экспертам для проверки на возможные связи с недавними событиями в Бейруте.
Сообщается, что правоохранители решили выяснить, не относится ли устройство к партии техники, предположительно замененной Моссадом на Ближнем Востоке. Отмечается, что причиной взрыва мог стать перегрев аккумулятора.
Ранее депутат Государственной Думы Деньгин Вадим Евгеньевич в беседе «Радио 1» ответил на вопрос о том, могли ли такие устройства быть ввезены в Россию.
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Дарья Осипова