Клименко призвал не бояться техники после взрывов пейджеров в Ливане

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Председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что бояться техники после взрывов пейджеров в Ливане не стоит, поскольку все легальные устройства оснащены специальными средствами контроля за аккумуляторами.
Это, по его словам, многократно снижает вероятность теоретически возможных возгораний и взрывов техники.
А директор компании, занимающейся обеспечением экономической безопасности бизнеса, Игорь Бедеров допустил, что причиной происшествия в Ливане могли стать микросхемы, которые могли быть встроены в пейджеры.
Ранее физик и военный специалист Александр Широкорад заявлял, что взрыв любого смартфона или компьютера на примере взрывов пейджеров в Ливане в теории возможен.
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«Все производители аккумуляторных устройств везде встраивают специальные средства для контроля за аккумуляторами. На эту тему в государствах очень сильный контроль. История, которая произошла в Ливане, связана исключительно с тем, что это была специальная партия устройств, которую делали на специальной территории, где нет контроля. То есть взрывать устройства возможно, но для этого нужно очень много условий», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Клименко.
А директор компании, занимающейся обеспечением экономической безопасности бизнеса, Игорь Бедеров допустил, что причиной происшествия в Ливане могли стать микросхемы, которые могли быть встроены в пейджеры.
«В пейджерах не было аккумуляторов. Там были обычные щелочные батарейки, риск подрыва которых минимален. Пейджинговое устройство невозможно взломать, как компьютер или смартфон. Я допускаю, что в устройство была встроена микросхема, которая инициировала электрический заряд, идущий ранее на вибромоторчик или лампочку, и смогла воспламенить содержащееся в плате взрывчатое вещество», — прояснил в беседе с «Известями» Бедеров.
Ранее физик и военный специалист Александр Широкорад заявлял, что взрыв любого смартфона или компьютера на примере взрывов пейджеров в Ливане в теории возможен.
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Мелисса Тимофеева