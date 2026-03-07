Аналитик назвал регионы России, где цены на жилье падают
Смоленская область и Хакасия вошли в число российских регионов, где цены на жилье не растут, а снижаются. Об этом в беседе с ТАСС рассказал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.
В прошлом году, как отметил эксперт, цены на жилье в большинстве регионов продолжали увеличиваться. Однако в некоторых субъектах Федерации наблюдалось снижение стоимости недвижимости: так, в частности, в Смоленской области и Хакасии были зафиксированы случаи удешевления жилья.
В ДОМ.РФ добавили, что в 2025 году и в январе 2026 года цены на недвижимость также снизились в Архангельской и Омской областях. Специалисты компании ожидают, что по мере смягчения денежно-кредитной политики спрос на ипотечные кредиты будет восстанавливаться, что, в свою очередь, может способствовать умеренному росту цен на жилье.
