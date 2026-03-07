Аналитик назвал регионы России, где цены на жилье падают

07 марта 2026, 14:40

Аналитик Гольдберг: в Смоленской области и Хакасии упали цены на жилье

Фото: iStock/Lazy_Bear

Смоленская область и Хакасия вошли в число российских регионов, где цены на жилье не растут, а снижаются. Об этом в беседе с ТАСС рассказал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.