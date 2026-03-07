В Роспотребнадзоре рассказали, опасны ли пробники косметики

07 марта 2026, 13:24

Роспотребнадзор: пробники косметики могут содержать бактерии и вирусы

Фото: iStock/vadimguzhva

Пробники косметики в магазинах могут содержать бактерии и вирусы, поэтому их нельзя наносить на лицо. Об этом рассказала РИА Новости сотрудница управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Екатерина Иконникова.