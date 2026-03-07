В Роспотребнадзоре рассказали, опасны ли пробники косметики
Пробники косметики в магазинах могут содержать бактерии и вирусы, поэтому их нельзя наносить на лицо. Об этом рассказала РИА Новости сотрудница управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Екатерина Иконникова.
В преддверии Международного женского дня многие женщины покупают декоративную косметику для себя и в подарок близким. Часто они выбирают продукты, используя пробники, которые выставлены в магазинах: пудры, туши, румян, теней и губной помады.
Однако важно помнить, что пробники служат источником различных микроорганизмов. Тестеры, которые стоят на полках, трогают множество людей. На открытых упаковках теней, румян, пудры и помады могут оставаться вирусы, бактерии и грибки, переданные предыдущими пользователями.
Эксперт советует тестировать пудру и тени на тыльной стороне ладони, а помаду – на кончиках пальцев. По ее словам, никогда не следует наносить пробники на лицо. Применение «общей» помады может стать причиной герпеса, предупреждает Иконникова. После «тестирования» косметики рекомендуется протереть кожу антибактериальными салфетками или дезинфицирующим средством.
