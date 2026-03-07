Синоптик рассказал, когда в Москве «сдуются» сугробы

07 марта 2026, 10:00

Синоптик Тишковец: сугробы в Москве за неделю уменьшатся на 15 см

Фото: iStock/Mikhail Davidovich

Процесс потепления в Москве ускорит таяние снегов, сугробы «сдуются» на 15 см на фоне потепления. Об этом сообщил в личном блоге ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.