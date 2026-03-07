Синоптик рассказал, когда в Москве «сдуются» сугробы
Процесс потепления в Москве ускорит таяние снегов, сугробы «сдуются» на 15 см на фоне потепления. Об этом сообщил в личном блоге ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Сугробы на опорной метеостанции ВДНХ, высота которых в настоящее время составляет 47 см, начнут таять. К следующим выходным снежный покров в российской столице уменьшится на 15 см, пояснил Тишковец.
Согласно прогнозу синоптика, уже с 10 марта начнётся метеорологическая весна. В этот период среднесуточная температура воздуха будет положительной.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что несмотря на сложную синоптическую ситуацию, в Москве и на западе Подмосковья праздничные выходные пройдут под знаком достаточно комфортной весенней погоды. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
