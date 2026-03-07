В Госдуме сообщили об изменении правил назначения пособия на детей
Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС сообщил об изменении правил назначения пособия на детей.
Парламентарий заявил о корректировке законодательства, которая вводит ценз оседлости для получения социальных выплат на детей. С апреля 2027 года будет обязательным условием наличие гражданства РФ в течение пяти лет, пояснил он.
Следует отметить, что нововведение не коснётся тех, кто получает гражданство по праву рождения, участников программы переселения соотечественников в РФ, лиц, получивших российский паспорт в результате признания их гражданами РФ (включая новые территории), а также участников СВО, которым предоставляется российское гражданство.
Читайте также: