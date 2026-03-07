В Госдуме сообщили об изменении правил назначения пособия на детей

07 марта 2026, 11:33

Нилов: в 2027 году заработает ценз оседлости для получения пособий на детей

Фото: iStock/Kseniia Kapris

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС сообщил об изменении правил назначения пособия на детей.