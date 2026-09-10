Аналитик назвала профессии, которые находятся в зоне риска из-за ИИ

10 сентября 2026, 02:32

Аналитик Горелкина: копирайтеры и дизайнеры рискуют остаться без работы из-за ИИ

Фото: iStock/tadamichi

Искусственный интеллект пока не провоцирует масштабного снижения зарплат, однако уже трансформирует ценообразование на отдельные виды работ. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала член совета директоров АО ХК «СДС» Анастасия Горелкина.





Наибольшему риску подвержены специалисты, чья деятельность связана с типовыми, повторяющимися задачами. В частности, под угрозой профессии, предполагающие выполнение рутинных операций — от подготовки стандартных текстов и обработки массивов данных до простых переводов и формирования отчётности.



«В зоне риска — junior-копирайтеры, контент-менеджеры, операторы первой линии поддержки, ассистенты в маркетинге, специалисты по карточкам товаров, начинающие дизайнеры, переводчики несложных материалов и сотрудники, работающие с большими массивами однотипной информации», — утверждает Горелкина.