Жительница Греции родила ребёнка из замороженного 22 года назад эмбриона
В Греции зафиксирован уникальный случай в репродуктивной медицине. 54‑летняя жительница Афин стала матерью благодаря эмбриону, который провёл в криоконсервации рекордные 22 года, рассказало издание «Катимерини».
Речь идёт о Кристине Рапти‑Дзелепи. В 2004 году женщина проходила лечение от бесплодия — тогда у неё родился сын. Оставшиеся после процедуры эмбрионы заморозили. В 2025 году гибель сына в дорожно‑транспортном происшествии побудила Кристину воспользоваться сохранённым биоматериалом. В результате на свет появилась девочка, её вес составил 3490 граммов.
Эмбрионы были заморожены в марте 2004 года, а перенос осуществили спустя почти 22 года. По словам врачей, это самый длительный срок криоконсервации, зафиксированный в научной литературе, после которого удалось добиться успешной беременности и рождения генетически родного ребёнка.
Медицинская команда собрала подробные клинические и лабораторные данные. Специалисты намерены опубликовать результаты в научном журнале.
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