Жительница Греции родила ребёнка из замороженного 22 года назад эмбриона

10 сентября 2026, 01:19

Фото: iStock/gorodenkoff

В Греции зафиксирован уникальный случай в репродуктивной медицине. 54‑летняя жительница Афин стала матерью благодаря эмбриону, который провёл в криоконсервации рекордные 22 года, рассказало издание «Катимерини».