Гоночный болид «Формулы‑1» промчался по рельсам метро в Мадриде
В мадридском метро по рельсам на высокой скорости промчался болид «Формулы‑1» в рамках акции, приуроченной к возвращению Гран‑при Испании в Мадрид после 45‑летнего перерыва и открытию нового автодрома «Мадринг», который получил собственную станцию метро. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
В подземке проехал легендарный болид RB8 — чемпионская машина 2012 года, на которой гонщик Себастьян Феттель завоевал свой третий титул. Чтобы болид смог передвигаться по железнодорожным путям, инженеры Red Bull совместно со специалистами испанской компании Andtonic разработали для него особые металлические колёса. При этом ширина колеи оказалась идеально совместима с габаритами автомобиля.
За рулём находился экс‑пилот Патрик Фризакер. Он преодолел несколько станций метро, чем впечатлил пассажиров и жителей города.
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