Гоночный болид «Формулы‑1» промчался по рельсам метро в Мадриде

10 сентября 2026, 00:09

Фото: iStock/iLexx

В мадридском метро по рельсам на высокой скорости промчался болид «Формулы‑1» в рамках акции, приуроченной к возвращению Гран‑при Испании в Мадрид после 45‑летнего перерыва и открытию нового автодрома «Мадринг», который получил собственную станцию метро. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.