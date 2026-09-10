Россиянам назвали главное правило поведения в лесу с медведями
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предупредил туристов об опасности привлечения медведей запахом еды. Его слова цитирует РИА Новости.
Глава региона подчеркнул, что всем гостям края выдают специальные памятки с правилами поведения в дикой природе. Одно из ключевых требований — не оставлять продукты в палатке либо рядом с костром. Именно запах пищи может приманить хищника.
По словам Солодова, жители Камчатки привыкли к соседству с дикими животными. При этом власти принимают меры, чтобы минимизировать риски: в частности, ликвидируются стихийные свалки, которые могут заманивать медведей в населённые пункты.
Ранее в Бурятии мужчина ушёл в лес и не вернулся. Спустя некоторое время выяснилось, что на него напал медведь.
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