Аналитик одобрил идею временной заморозки средств при сделках с недвижимостью
Аналитик Лоссан: заморозка средств при покупке квартир снизит правовые риски
Заморозка средств покупателя при совершении покупки квартиры поможет снизить риски мошенничества на рынке вторичного жилья. Так считает аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.
Напомним, депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили установить недельный период заморозки средств при сделках с недвижимостью.
«Предложенные меры защиты покупателей недвижимости, такие как задержка снятия наличных, обязательная психиатрическая экспертиза продавцов и расширение зон ответственности нотариусов и риелторов, в целом являются здравой идеей. Они направлены на создание дополнительного барьера для неблагонадежных участников сделки, что существенно ограничивает возможности для мошенничества», — сказал Лоссан «Известиям».
Он пояснил, что рынок остается уязвимым перед схемами, когда пожилые люди могут подвергаться определённому давлению, а после получения денег пытаются оспорить сделку, желая вернуть квартиру. В этом случае покупатели могут потерять и средства, и жилье. А ужесточение контроля повысит прозрачность и снизит правовые риски, заключил эксперт.
В свою очередь адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT положительно оценила идею периода охлаждения при сделках с недвижимостью.
«По моему мнению, суды неправильно возвращали квартиры потерпевшей стороне, пенсионерке в данном случае, без обязанности вернуть деньги покупателям квартиры. Сейчас покупателей квартир судебная практика начинает защищать», — отметила Ярмуш.
Период охлаждения позволит выиграть время на обдумывание ситуации, уверена адвокат.