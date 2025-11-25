Достижения.рф

Аналитик одобрил идею временной заморозки средств при сделках с недвижимостью

Фото: iStock/David Gyung

Заморозка средств покупателя при совершении покупки квартиры поможет снизить риски мошенничества на рынке вторичного жилья. Так считает аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.



Напомним, депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили установить недельный период заморозки средств при сделках с недвижимостью.

«Предложенные меры защиты покупателей недвижимости, такие как задержка снятия наличных, обязательная психиатрическая экспертиза продавцов и расширение зон ответственности нотариусов и риелторов, в целом являются здравой идеей. Они направлены на создание дополнительного барьера для неблагонадежных участников сделки, что существенно ограничивает возможности для мошенничества», — сказал Лоссан «Известиям».

Он пояснил, что рынок остается уязвимым перед схемами, когда пожилые люди могут подвергаться определённому давлению, а после получения денег пытаются оспорить сделку, желая вернуть квартиру. В этом случае покупатели могут потерять и средства, и жилье. А ужесточение контроля повысит прозрачность и снизит правовые риски, заключил эксперт.

В свою очередь адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT положительно оценила идею периода охлаждения при сделках с недвижимостью.

«По моему мнению, суды неправильно возвращали квартиры потерпевшей стороне, пенсионерке в данном случае, без обязанности вернуть деньги покупателям квартиры. Сейчас покупателей квартир судебная практика начинает защищать», — отметила Ярмуш.

Период охлаждения позволит выиграть время на обдумывание ситуации, уверена адвокат.
Элина Позднякова

