Baza: Пенсионера из Москвы обвинили в применении «схемы Долиной» по отъему жилья
Московского пенсионера обвиняют в использовании мошеннической схемы, известной как «схема Долиной», с целью обогащения и сохранения жилья за собой.
Как пишет телеграм-канал Baza, обманутая покупательница Юлия В. подала заявление в полицию. Она рассказала, что мужчина заранее разработал план мошенничества.
Изначально продавец квартиры не вызывал подозрений у семьи, так как выглядел интеллигентным и сразу располагал к себе. Он предоставил все необходимые документы, включая справки из ПНД, и сообщил, что опасается мошенников, поэтому установил «самозапрет» на продажу квартиры без своего личного участия.
Квартира пенсионера досталась ему по наследству. Сначала он выставил «однушку» на Домодедовской за десять миллионов рублей, но покупателей не нашлось. Затем цена снизилась до восьми миллионов 300 тысяч. Объявление привлекло внимание жительницы Саратова Юлии, которая хотела приобрести жильё для сына-студента.
Во время сделки продавец рассказал, на что потратит вырученные деньги: один миллион отдаст сыну, который потерял средства на криптобирже, два миллиона вложит в свой бизнес, а оставшиеся деньги оставит на спокойную старость.
Однако на следующий день после завершения продажи пенсионер обратился в полицию, утверждая, что стал жертвой мошенников, которые якобы заставили его продать квартиру под угрозой переоформления её на себя.
Теперь суд будет решать, действовал ли москвич под давлением аферистов или сам им является. На квартиру наложили арест.
