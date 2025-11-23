«Его всего трясёт»: В Петербурге ребёнок перевёл мошенникам 650 тысяч рублей
Школьник в Петербурге перевёл мошенникам 650 тысяч рублей после угроз и шантажа
В Санкт-Петербурге мошенники выманили у 12-летнего школьника более 650 тысяч рублей с карты его родителей. Как сообщает «КП-Петербург», злоумышленники две недели шантажировали и запугивали ребёнка.
Инцидент завершился, когда мальчик заперся в ванной с телефонами.
«Я подбежала к двери, ломлюсь. А он так истерично мне кричит: «Мама, подожди!», забегаю, а его трясёт всего, он аж подпрыгивает, смотрю в телефон — а там уже всё...» — рассказала мать несовершеннолетнего.Мошенники применили сложную схему. Сначала девушка в интернете выманила у ребёнка геолокацию торгового центра. Затем ему написали люди, которые представились украинскими военными и сотрудниками МВД.
Они обвинили мальчика в помощи врагам и потребовали «спасти» деньги семьи, угрожая проблемами. Несмотря на то, что семья не имела крупных накоплений, преступники добились перевода средств с кредитной карты. Из-за стресса у ребёнка обострились проблемы со здоровьем, ему требуется помощь психолога.