«Его всего трясёт»: В Петербурге ребёнок перевёл мошенникам 650 тысяч рублей

23 ноября 2025, 21:12

Школьник в Петербурге перевёл мошенникам 650 тысяч рублей после угроз и шантажа

Фото: Istock/Михаил Руденко

В Санкт-Петербурге мошенники выманили у 12-летнего школьника более 650 тысяч рублей с карты его родителей. Как сообщает «КП-Петербург», злоумышленники две недели шантажировали и запугивали ребёнка.





Инцидент завершился, когда мальчик заперся в ванной с телефонами.

«Я подбежала к двери, ломлюсь. А он так истерично мне кричит: «Мама, подожди!», забегаю, а его трясёт всего, он аж подпрыгивает, смотрю в телефон — а там уже всё...» — рассказала мать несовершеннолетнего.

