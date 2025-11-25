В Пушкине осудили мошенников, похитивших у местного жителя более 10 млн рублей
В городском округе Пушкинский суд вынес приговор пятерым жителям Татарстана, обвинявшимся в мошенничестве. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
65-летнему местному жителю через один из мессенджеров звонили неизвестные под видом руководителя и сотрудников его компании, а также работников Центробанка и ФСБ.
«Они сообщали, что в его организации произошла утечка персональных данных, в том числе банковских счетов сотрудников. Чтобы обезопасить их деньги и спасти недвижимое имущество, было якобы необходимо перевести все накопления на некий «безопасный счёт». Кроме того, мужчине пришлось оформить два кредита. После выполнения всех требований потерпевший понял, что его обманули и обратился в полицию. Сумму ущерба он оценил более чем в 10 млн рублей», – пояснила Петрова.Один из обвиняемых заключил соглашение о сотрудничестве с органами предварительного следствия и дал признательные показания.
«Рассмотрев материалы уголовного дела, суд признал виновными пять человек. Подсудимых осудили на сроки от четырёх до пяти лет лишения свободы. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима», – добавила Петрова.Шестой участник организованной преступной группы, 22-летний житель Татарстана, в ходе предварительного расследования скрылся на территории Казахстана и был объявлен в федеральный розыск. 15 октября злоумышленника задержали. В ближайшее время его экстрадируют в Россию и передадут правоохранителям.