В Пушкине осудили мошенников, похитивших у местного жителя более 10 млн рублей

25 ноября 2025, 14:26

оригинал Фото: Istock / Zerbor

В городском округе Пушкинский суд вынес приговор пятерым жителям Татарстана, обвинявшимся в мошенничестве. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





65-летнему местному жителю через один из мессенджеров звонили неизвестные под видом руководителя и сотрудников его компании, а также работников Центробанка и ФСБ.

«Они сообщали, что в его организации произошла утечка персональных данных, в том числе банковских счетов сотрудников. Чтобы обезопасить их деньги и спасти недвижимое имущество, было якобы необходимо перевести все накопления на некий «безопасный счёт». Кроме того, мужчине пришлось оформить два кредита. После выполнения всех требований потерпевший понял, что его обманули и обратился в полицию. Сумму ущерба он оценил более чем в 10 млн рублей», – пояснила Петрова.

«Рассмотрев материалы уголовного дела, суд признал виновными пять человек. Подсудимых осудили на сроки от четырёх до пяти лет лишения свободы. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима», – добавила Петрова.