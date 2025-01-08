Аналитик Орлов высказался об индексации пенсий в 2026 и 2027 годах

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов прокомментировал заявления депутата Госдумы Никиты Чаплина о том, что в 2026 и 2027 годах в России будут проведены индексации пенсий.
В беседе с RT он отметил, что завершившим трудовую деятельность гражданам, которые фактически находятся под крылом государства, важно чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Особенно актуально это в период геополитической турбулентности и высокой инфляции.
Орлов подчеркнул, что заявление о трёхлетней перспективе показывает, что средства в госбюджете есть, поэтому все взятые на себя государством социальные обязательства будут выполнены.
Ранее Чаплин сообщал, что в 2026 году будут проведены две индексации пенсий – с 1 февраля на 4,5% и с 1 апреля на 5,5%. В 2027 году ожидаются повышения на 4 и 4,1% соответственно.
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Орлов подчеркнул, что заявление о трёхлетней перспективе показывает, что средства в госбюджете есть, поэтому все взятые на себя государством социальные обязательства будут выполнены.
Ранее Чаплин сообщал, что в 2026 году будут проведены две индексации пенсий – с 1 февраля на 4,5% и с 1 апреля на 5,5%. В 2027 году ожидаются повышения на 4 и 4,1% соответственно.
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Анастасия Чинкова