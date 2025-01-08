В Госдуме сообщили о новых расчётах пенсионных баллов в 2025 году

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В 2025 году пенсионерам необходимо будет ориентироваться на новые экономические параметры для оптимизации своих пенсионных накоплений. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
Парламентарий рассказал RT, что ключевую роль в формировании будущих страховых пенсий играет заработок. Для получения одного пенсионного балла доход должен составлять не менее 275 900 рублей в год, что эквивалентно ежемесячному заработку в 22 991 рубль 67 копеек.
Чаплин подчеркнул, что чем больше индивидуальных пенсионных коэффициентов гражданину удастся собрать за годы трудовой деятельности, тем существеннее будет размер будущей пенсии.
Отмечается, что для тех, кто планирует подать заявление на назначение страховой пенсии в 2025 году, минимальное необходимое количество баллов составляет 30. Также следует помнить, что в формирование пенсии могут быть включены служба в армии, уход за ребёнком до полутора лет и другие социально значимые периоды жизни, которые учитываются как дополнительные баллы.
С начала 2025 года стоимость одного пенсионного балла составляет 142,76 рубля.
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Чаплин подчеркнул, что чем больше индивидуальных пенсионных коэффициентов гражданину удастся собрать за годы трудовой деятельности, тем существеннее будет размер будущей пенсии.
Отмечается, что для тех, кто планирует подать заявление на назначение страховой пенсии в 2025 году, минимальное необходимое количество баллов составляет 30. Также следует помнить, что в формирование пенсии могут быть включены служба в армии, уход за ребёнком до полутора лет и другие социально значимые периоды жизни, которые учитываются как дополнительные баллы.
С начала 2025 года стоимость одного пенсионного балла составляет 142,76 рубля.
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Анастасия Чинкова