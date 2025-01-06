В Госдуме прокомментировали предложение вернуть прежний пенсионный возраст

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Вернуть пенсионный возраст, который был установлен в России до пенсионной реформы 2018 года, невозможно. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб, передает ТАСС.
По ее словам, пока для этого нет объективных предпосылок. Парламентарий пояснила, что пока еще не завершился рассчитанный до 2028 года переходный период пенсионной реформы, согласно которому постепенно увеличивается возраст и требования для выхода на пенсию.
Переход на более поздний выход на пенсию обоснован ростом продолжительности жизни человека, добавила Бессараб. По ее словам, это касается не только РФ, но и всех развитых государств.
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Екатерина Коршунова