Аналитик предупредил о подмене техники в съемных квартирах
Некоторые квартиранты тайно заменяют мебель и бытовую технику владельцев жилья дешевыми аналогами. О такой схеме мошенничества рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.
В беседе с ТАСС эксперт пояснил, что после выезда жильцов все предметы могут остаться на своих местах. Однако вместо качественных вещей хозяева обнаруживают бюджетные варианты с сайтов объявлений.
Чтобы защитить свое имущество, Иванов посоветовал подробно описывать обстановку квартиры в акте приема-передачи. В документе стоит указать модели техники и состояние вещей на момент заселения.
Аналитик рекомендовал внимательно заполнить и подписать акт после заключения договора аренды. Без подробного описания имущества недобросовестному жильцу будет проще избежать ответственности, отметил он.
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