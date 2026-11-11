Достижения.рф

Аналитик предупредил о подмене техники в съемных квартирах

Арендаторы жилья начали тайно менять технику и мебель на дешевые
Фото: iStock/marchmeena29

Некоторые квартиранты тайно заменяют мебель и бытовую технику владельцев жилья дешевыми аналогами. О такой схеме мошенничества рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.



В беседе с ТАСС эксперт пояснил, что после выезда жильцов все предметы могут остаться на своих местах. Однако вместо качественных вещей хозяева обнаруживают бюджетные варианты с сайтов объявлений.

Чтобы защитить свое имущество, Иванов посоветовал подробно описывать обстановку квартиры в акте приема-передачи. В документе стоит указать модели техники и состояние вещей на момент заселения.

Аналитик рекомендовал внимательно заполнить и подписать акт после заключения договора аренды. Без подробного описания имущества недобросовестному жильцу будет проще избежать ответственности, отметил он.

Дарья Осипова

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