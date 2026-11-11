Аналитик предупредил о подмене техники в съемных квартирах

11 ноября 2026, 09:47

Арендаторы жилья начали тайно менять технику и мебель на дешевые

Фото: iStock/marchmeena29

Некоторые квартиранты тайно заменяют мебель и бытовую технику владельцев жилья дешевыми аналогами. О такой схеме мошенничества рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.