Россияне назвали самые привлекательные профессии для отношений
Россияне чаще считают привлекательными партнерами IT-специалистов, предпринимателей и медиков. По мнению главного психолога приложения для знакомств Twinby Ларисы Каравайцевой, профессия влияет на первое впечатление о человеке. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Исследование провели Twinby и социальная сеть для нетворкинга «Сетка». За представителей IT-сферы проголосовали 40% опрошенных. Предпринимателей выбрали 36%, врачей и других медицинских работников — 34%.
IT-специалисты стали лидерами среди зумеров и миллениалов: их назвали 42% и 43% респондентов этих поколений соответственно. При этом 32% молодых участников опроса отдали предпочтение медикам. Среди миллениалов 36% выбрали предпринимателей, еще 35% — маркетологов.
У представителей поколения X рейтинг возглавили работники нефтегазовой отрасли с результатом 25%. Следом расположились финансисты с 23% и юристы с 20%.
По словам Каравайцевой, люди связывают профессии с определенными качествами и представлениями об успехе. Для зумеров и миллениалов работа в IT может означать высокий доход и свободу выбора. Поколение X склонно видеть в нефтегазовой отрасли, финансах и юриспруденции признаки устойчивого положения и уверенности в будущем.
Опрос затронул и тему полезных знакомств. Большинство участников — 65% — рассчитывают найти их через друзей и знакомых. На социальные сети ориентируются 62%, на профессиональные мероприятия и конференции — 40%. Еще 31% ищут связи на работе, 19% — во время учебы. Среди зумеров последний вариант выбрали 28%.
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