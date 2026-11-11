Россияне назвали самые привлекательные профессии для отношений

11 ноября 2026, 09:20

IT-специалисты, предприниматели и медики возглавили рейтинг привлекательности

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Россияне чаще считают привлекательными партнерами IT-специалистов, предпринимателей и медиков. По мнению главного психолога приложения для знакомств Twinby Ларисы Каравайцевой, профессия влияет на первое впечатление о человеке. Об этом сообщает «Газета.Ru».