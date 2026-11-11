Фармэксперт Милованова призвала не спешить со второй таблеткой от боли

11 ноября 2026, 08:41

Фото: iStock/Victoria Popova

Не стоит принимать вторую таблетку обезболивающего через 15 минут после первой: действие препарата может начаться позже, а поспешный повторный приём грозит передозировкой, предупредила фармэксперт, директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова. Об этом сообщает Life.ru.