Фармэксперт Милованова призвала не спешить со второй таблеткой от боли
Не стоит принимать вторую таблетку обезболивающего через 15 минут после первой: действие препарата может начаться позже, а поспешный повторный приём грозит передозировкой, предупредила фармэксперт, директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова. Об этом сообщает Life.ru.
По словам специалиста, таблетке может потребоваться от 30 до 60 минут. Если боль сохраняется, нужно свериться с инструкцией, проверить принятую дозу и состав других лекарств. Добавлять ещё одно обезболивающее без консультации с врачом или фармацевтом не следует.
Милованова обратила внимание на риск случайно принять одно и то же действующее вещество дважды. Например, парацетамол входит в состав некоторых порошков от простуды. Если выпить такой порошок после таблетки парацетамола, можно превысить допустимую дозу и повредить печень.
Сочетать ибупрофен с напроксеном эксперт не советует: оба препарата относятся к нестероидным противовоспалительным средствам, а их совместный приём повышает риск повреждения желудка и почек. Алкоголь вместе с парацетамолом повышает риск поражения печени, а с ибупрофеном или аспирином — желудочно-кишечного кровотечения.
На выбор лекарства влияет причина боли. При воспалении суставов, растяжении или зубной боли с отёком могут помочь противовоспалительные средства, если у человека нет противопоказаний. Парацетамол снижает температуру и облегчает боль, но почти не действует на воспаление. При жжении, прострелах и онемении обычные анальгетики зачастую малоэффективны — в таких случаях лечение подбирает врач.
За медицинской помощью стоит обратиться, если боль усиливается, возвращается или сохраняется дольше пяти дней. Слишком частый приём средств от головной боли на протяжении нескольких месяцев сам способен спровоцировать приступы.
Немедленно вызвать скорую по номеру 103 или 112 необходимо при внезапной сильной головной боли, нарушениях речи или зрения, слабости и онемении конечностей. Срочная помощь нужна и при давящей боли в груди с одышкой и холодным потом, сильной боли в животе с рвотой или температурой, а также после серьёзной травмы.
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