Стало известно, какие места для отдыха в Азии предпочитают москвичи
На страны Азии пришлось 28% зарубежных бронирований жилья туристами из Москвы на период с ноября 2026-го по март 2027 года. Сильнее всего за год вырос интерес к Шри-Ланке.
Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на сервис бронирования жилья «Островок», спрос на поездки на остров увеличился на 19%. Бронирования в Индонезии стали популярнее на 5%.
В число востребованных стран вошли Таиланд, Китай, Япония, Вьетнам, Индонезия, Шри-Ланка, Малайзия, Индия, Мальдивы и Южная Корея.
Средняя стоимость ночи в азиатских гостиницах достигла 10 900 рублей. За год показатель вырос на 4%: в предыдущем сезоне он составлял 10 500 рублей.
Самое доступное размещение туристы нашли в Индии — в среднем 7400 рублей за ночь. В Таиланде проживание обходилось в 7700 рублей, во Вьетнаме — в 8800 рублей. В Индонезии средняя цена составила 9200 рублей, в Малайзии — 9400, в Южной Корее — 9800, на Шри-Ланке — 9900 рублей. Среди направлений с самыми высокими ценами оказались Япония и Китай: ночь в гостинице там стоила в среднем 12 100 и 11 600 рублей соответственно.
Чаще других москвичи выбирали трехзвездочные отели: на них пришлось 36% заказов. Гостиницы с четырьмя звездами заняли 33%, с пятью — 20%, с двумя — 8%. Еще 3% туристов предпочли апартаменты, виллы и бунгало.
Большую часть жилья — 61% — забронировали пары без детей. На самостоятельных путешественников пришлось 22% заказов, на семьи с детьми — 11%, на компании от трех взрослых — 6%.
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