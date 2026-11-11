Стало известно, какие места для отдыха в Азии предпочитают москвичи

11 ноября 2026, 09:21

Москвичи чаще выбирают Шри-Ланку для отдыха в Азии

Фото: iStock/Dmytro Buianskyi

На страны Азии пришлось 28% зарубежных бронирований жилья туристами из Москвы на период с ноября 2026-го по март 2027 года. Сильнее всего за год вырос интерес к Шри-Ланке.