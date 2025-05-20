Автоэксперт Пак развеял мир о низком расходе бензина марки АИ-95

Фото: iStock/Svetlana Verbitskaya
Автомобили далеко не всегда расходуют бензин марки АИ-95 меньше, чем АИ-92. Об этом сообщил автоэксперт Виктор Пак.
Напомним, что среди автомобилистов бытует мнение, будто машина расходует меньше топлива АИ-95. В связи с этим водители задаются вопросом, какой марки бензин заливать выгоднее.
Собеседник «Татар-информ» подчеркнул, что расход топлива зависит от устройства двигателя и степени его сжатия. Соответственно, в случае с каждой машиной всё будет индивидуально.
Пак отметил, что проверить можно путём проведения испытания или изучения степени сжатия. В результате удастся точно установить, какое топливо предназначено для конкретного автомобиля.
Читайте также:
Терапевт рассказал, при каких проблемах со здоровьем не стоит садиться за руль
Автоэксперт Кадаков: В РФ не хватает машин, дорог и парковок
Автоэксперт Моржаретто назвал срок службы двигателя машины без капитального ремонта
Собеседник «Татар-информ» подчеркнул, что расход топлива зависит от устройства двигателя и степени его сжатия. Соответственно, в случае с каждой машиной всё будет индивидуально.
Пак отметил, что проверить можно путём проведения испытания или изучения степени сжатия. В результате удастся точно установить, какое топливо предназначено для конкретного автомобиля.
Читайте также:
Терапевт рассказал, при каких проблемах со здоровьем не стоит садиться за руль
Автоэксперт Кадаков: В РФ не хватает машин, дорог и парковок
Автоэксперт Моржаретто назвал срок службы двигателя машины без капитального ремонта
Анастасия Чинкова