ФАС открыла несколько дел на фоне завышения розничных цен на бензин

25 августа 2025, 22:56

ФАС завела несколько дел из-за завышения розничных региональных цен на бензин

Фото: istockphoto/kckate16

Правительство сообщило, что Федеральная антимонопольная служба инициирует проверку из‑за завышения розничных цен на топливо на автозаправках.





В понедельник вице‑премьер Александр Новак провёл заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, где обсуждали обстановку в условиях повышенного летнего спроса и сопутствующие вопросы. По итогам Новак поручил Минэнерго контролировать рынок для обеспечения поставок топлива и поддержания баланса розничных цен, а Минэкономразвития — провести анализ факторов, влияющих на их формирование.





«ФАС возбудила несколько дел по нарушению антимонопольного законодательства по случаям завышения розничных цен на заправках в отдельных регионах», — сказано в публикации.