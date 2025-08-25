ФАС открыла несколько дел на фоне завышения розничных цен на бензин
ФАС завела несколько дел из-за завышения розничных региональных цен на бензин
Правительство сообщило, что Федеральная антимонопольная служба инициирует проверку из‑за завышения розничных цен на топливо на автозаправках.
В понедельник вице‑премьер Александр Новак провёл заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, где обсуждали обстановку в условиях повышенного летнего спроса и сопутствующие вопросы. По итогам Новак поручил Минэнерго контролировать рынок для обеспечения поставок топлива и поддержания баланса розничных цен, а Минэкономразвития — провести анализ факторов, влияющих на их формирование.
«ФАС возбудила несколько дел по нарушению антимонопольного законодательства по случаям завышения розничных цен на заправках в отдельных регионах», — сказано в публикации.
Ранее в этом месяце ФАС сообщала, что проверяет цены на бензин примерно на 12 тысячах АЗС по всей России, в том числе изучает возможные нарушения на заправках в Приморье и новых регионах.