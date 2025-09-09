Reuters: Киев импортирует индийское дизтопливо, произведенное из российского сырья

09 сентября 2025, 02:38

Украина закупает топливо из российской нефти через Индию после потери НПЗ

Фото: Istock/zhengzaishuru

Украина вынуждена закупать дизельное топливо, произведенное из российской нефти, через третьи страны, включая Индию, после потери собственных нефтеперерабатывающих мощностей летом 2025 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные рынка энергоресурсов.