Reuters: Киев импортирует индийское дизтопливо, произведенное из российского сырья
Украина вынуждена закупать дизельное топливо, произведенное из российской нефти, через третьи страны, включая Индию, после потери собственных нефтеперерабатывающих мощностей летом 2025 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные рынка энергоресурсов.
Доля индийского дизельного топлива в структуре украинского импорта за первые семь месяцев 2025 года достигла 10,2%, что более чем в пять раз превышает показатель прошлого года (1,9%). В июле среднесуточный объем поставок из Индии составил 2,7 тыс. тонн, покрывая 15,5% потребностей Украины . Основным маршрутом поставок стал дунайский путь через Румынию.
Вторым крупным поставщиком выступила Словакия (15% импорта), которая также использует российскую нефть, поступающую по трубопроводу «Дружба». Кроме того, значительные объемы поставляют Греция (13,5%), Турция (12,4%) и Литва (11,4%) . Аналитики отмечают, что часть этого топлива используется для нужд ВСУ.
Ситуация привела к парадоксальной ситуации, когда Украина косвенно финансирует Россию через закупки нефтепродуктов, несмотря на официальные заявления о прекращении энергетического сотрудничества. Ранее президент Украины Владимир Зеленский критиковал партнеров за покупку российских энергоресурсов.
Читайте также: