Аналитик рассказала, чем грозят шуточные комментарии к переводу денег

05 июля 2026, 07:31

Аналитик Кудрявцева: шуточные комментарии к переводу могут вызвать реакцию банка

Фото: iStock/Pinkypills

Шуточные комментарии при переводе денег могут стать одним из факторов, который привлечёт внимание банковских систем мониторинга. Об этом сообщила RT советник председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» по социальной политике, эксперт по бизнес-психологии Анастасия Кудрявцева.