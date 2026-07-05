Аналитик рассказала, чем грозят шуточные комментарии к переводу денег
Шуточные комментарии при переводе денег могут стать одним из факторов, который привлечёт внимание банковских систем мониторинга. Об этом сообщила RT советник председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» по социальной политике, эксперт по бизнес-психологии Анастасия Кудрявцева.
Сегодня банки применяют автоматизированные системы для борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Они анализируют не только суммы и частоту переводов, но и текстовые описания платежей. Алгоритмы могут обратить внимание на слова и фразы, связанные с запрещёнными темами, финансовыми схемами или двусмысленные формулировки, которые могут быть расценены как рискованные, отметила эксперт.
Однако важно понимать, что блокировки обычно происходят не из-за единичных подозрительных действий, а на основе совокупности факторов. К ним относятся необычная активность, серия переводов, нетипичные контрагенты или несоответствие финансового поведения клиента его обычной модели, подчеркнула аналитик.
Кудрявцева также отметила, что если речь идёт о безобидных комментариях при отсутствии других подозрительных признаков, такие шутки обычно не приводят к блокировкам.
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