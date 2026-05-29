Названы фразы при переводе на карту, которые вызывают подозрение у банков
Банки используют фразовые фильтры для оценки рисков: транзакции по счету частного лица, не зарегистрированного как предприниматель или самозанятый, могут быть проверены на наличие признаков коммерческой деятельности. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат Московской городской коллегии адвокатов, кандидат юридических наук Александр Барканов.
Заем и возврат долга, указанные плательщиком в пояснениях к переводу, не являются чем-то противозаконным. Однако регулярные и неоднократные переводы, превышающие установленный договором лимит в 10 тысяч рублей, для которого не требуется письменного договора займа, могут вызвать подозрения у банка и привести к блокировке или приостановке операции.
Искусственный интеллект, используемый для анализа переводов, работает по шаблонам и не способен провести комплексную проверку экономической сути и юридических оснований каждой транзакции. В результате под блокировку могут попасть любые переводы, независимо от их назначения — будь то оплата за товары или услуги, аванс или возврат долга.
Комментарии, такие как «аренда» или «за квартиру», могут привлечь внимание налоговых органов, которые будут проверять, уплачен ли налог за сдачу имущества в аренду. В этом случае банк может приостановить операции по счету, предупредил Барканов.
Слово «подарок» также может вызвать настороженность у банка, особенно если сумма переводов необычно велика, они поступают от множества отправителей и имеют транзитный характер. В таких случаях риск блокировки операции возрастает.
