В РФ выросло количество мошеннических звонков от лица сотрудников соцслужб

04 июля 2026, 09:47

Мошенники стали чаще звонить россиянам от лица пенсионных фондов и соцслужб

Фото: iStock/Diy13

Мошенники в 2026 году стали чаще звонить от лица пенсионных фондов и социальных служб. Об этом сообщили РИА Новости в сервисе «МТС Защитник».