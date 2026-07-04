В РФ выросло количество мошеннических звонков от лица сотрудников соцслужб
Мошенники в 2026 году стали чаще звонить от лица пенсионных фондов и социальных служб. Об этом сообщили РИА Новости в сервисе «МТС Защитник».
Согласно информации организации, аферисты изменили свою стратегию. Если раньше они чаще всего предлагали инвестировать деньги и получить дополнительный доход, то теперь они звонят от имени сотрудников пенсионных и социальных фондов. Такие звонки, ориентированные на людей старше 55 лет, стали более распространенными и составляют 20% от всех случаев, тогда как годом ранее их доля была 13%.
Аналитики сообщают, что во втором месте по популярности среди сценариев мошенничества в первом полугодии оказались звонки от имени государственных органов (16%), а на третьем — предложения от якобы операторов связи (14%).
Наибольшее количество мошеннических звонков было зафиксировано в марте, когда на этот месяц пришлось 20% всех звонков за первое полугодие. В то же время за полгода общее количество нежелательных звонков уменьшилось на 30% по сравнению с прошлым годом.
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