Аналитик рассказала, можно ли держать все деньги в одном месте
Счёт в банке, накопительный вклад и депозит предназначены для разных целей. Счёт используется для ежедневных трат и экстренных ситуаций, а депозит позволяет временно разместить средства и получить доход. Поэтому объединение всех денег в одном месте не всегда рационально. Об этом сообщила эксперт по потребительскому поведению платёжного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова, передает RT.
По ее словам, на основном банковском счёте следует держать сумму, которая потребуется в ближайшее время. Это могут быть деньги на продукты, транспорт, регулярные платежи и другие текущие расходы.
Не стоит переводить все свободные средства на депозит с целью получения дополнительного дохода. Если деньги нужны в ближайшие дни или недели, важнее иметь к ним быстрый доступ и не зависеть от условий досрочного снятия, пояснила Тарасова.
Для непредвиденных ситуаций, которые невозможно заранее предусмотреть в обычном бюджете, таких как срочный ремонт техники, медицинские услуги и другие неожиданные расходы, необходим отдельный резерв. Для этих денег важна не только ликвидность, но и возможность получить доход в виде процентов на остаток. Поэтому часть средств рекомендуется хранить на накопительном счёте, где их можно оперативно снять без потерь, а если они не понадобятся — получить процентный доход, советует аналитик.
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