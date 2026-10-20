Аналитик рассказала, можно ли держать все деньги в одном месте

20 октября 2026, 11:27

Аналитик Тарасова: держать все деньги в одном месте не всегда рационально

Фото: iStock/Oleg Elkov

Счёт в банке, накопительный вклад и депозит предназначены для разных целей. Счёт используется для ежедневных трат и экстренных ситуаций, а депозит позволяет временно разместить средства и получить доход. Поэтому объединение всех денег в одном месте не всегда рационально. Об этом сообщила эксперт по потребительскому поведению платёжного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова, передает RT.