Россиян предупредили об опасности закатки разных овощей в одну банку

20 октября 2026, 08:17

Руководитель Анищенкова: Закатка разных овощей в одной банке грозит ботулизмом

Фото: iStock/Elena Dmitrieva

Многие хозяйки предпочитают укладывать в одну ёмкость разные овощи, такие как помидоры с огурцами или морковь с капустой. Однако к подобным овощным ассорти следует подходить с осторожностью. Об этом сообщила руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова, передает «Лента.ру».