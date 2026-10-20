Россиян предупредили об опасности закатки разных овощей в одну банку
Многие хозяйки предпочитают укладывать в одну ёмкость разные овощи, такие как помидоры с огурцами или морковь с капустой. Однако к подобным овощным ассорти следует подходить с осторожностью. Об этом сообщила руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова, передает «Лента.ру».
Специалист объяснила, что овощи имеют различные характеристики: плотность, влажность, структуру и размер плодов. Из-за этого в банке они ведут себя по-разному: одни быстро просаливаются или маринуются, другие — медленнее. Это может привести к ухудшению вкуса и структуры заготовки, а также повлиять на безопасность продукта, отметила Анищенкова.
По ее словам, кислотность овощей также важна. Некоторые из них, такие как кабачки, брокколи и кукуруза, имеют низкий показатель, а другие, например, томаты и лук, — высокий. Смешивая овощи с разной кислотностью, можно нарушить баланс и повысить риск развития бактерий в банке, включая возбудителей ботулизма, предупредила эксперт.
Кроме того, Анищенкова подчеркнула, что свежесть овощей должна быть примерно одинаковой в одной банке. Чтобы минимизировать риски, рекомендуется консервировать разные виды овощей отдельно, строго соблюдая технологию для каждого типа, заключила она.
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