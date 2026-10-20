Климатолог спрогнозировал москвичам теплую зиму с морозными периодами

20 октября 2026, 09:01

Климатолог Терешонок: зима в Москве может быть теплее нормы

Фото: iStock/Preto_perola

Зимой температура в столице и всей Центральной России может быть выше климатической нормы. Об этом сообщил в беседе с ТАСС глава отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.