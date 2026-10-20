Климатолог спрогнозировал москвичам теплую зиму с морозными периодами
Зимой температура в столице и всей Центральной России может быть выше климатической нормы. Об этом сообщил в беседе с ТАСС глава отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.
В Москве средняя температура зимой обычно колеблется в пределах от -4 до -6 градусов. Согласно данным ученых-климатологов, в грядущее холодное время года в этом регионе ожидается температура, близкая к норме или даже выше.
По словам Терешонка, это не гарантирует, что зима будет мягкой на протяжении всех трех месяцев. Морозы могут возникнуть из-за ослабления или смещения полярного вихря, пояснил он.
Климатолог отметил, что теплые периоды зимой связаны с влиянием южных циклонов, приносящих обильные осадки. Начало зимы в этом году может задержаться из-за глобального потепления, заключил он.
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