Стало известно, что капли от сухости глаз могут ее усилить

20 октября 2026, 10:26

Врач Отхозория: увлажняющие капли для глаз могут усилить их сухость

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Увлажняющие капли от сухости глаз могут ухудшить ситуацию в двух случаях. Об этом сообщила «Газете.Ru» врач-офтальмолог московской клиники 3Z Айгуль Отхозория.