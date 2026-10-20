Стало известно, что капли от сухости глаз могут ее усилить
Увлажняющие капли от сухости глаз могут ухудшить ситуацию в двух случаях. Об этом сообщила «Газете.Ru» врач-офтальмолог московской клиники 3Z Айгуль Отхозория.
Специалист подчеркнула, что при необходимости частого и длительного использования глазных капель важно обращать внимание на наличие консервантов. Некоторые из них могут вызывать дополнительное раздражение глазной поверхности при постоянном применении. Поэтому специалист может рекомендовать средства без консервантов, если это необходимо, пояснила она.
Основная проблема самолечения заключается в том, что сухость и покраснение глаз могут быть вызваны не только синдромом сухого глаза. Увлажняющие капли не всегда эффективны для устранения этих симптомов, отметила Отхозория.
К числу причин таких симптомов могут относиться воспаление век, аллергические реакции или нарушение работы желез на краях век. Если капли используются постоянно, а без них симптомы быстро возвращаются, рекомендуется обратиться к офтальмологу для выяснения причины, заключила врач.
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