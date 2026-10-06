Аналитик Савельев: свежую красную икру съедят до Нового года
Лососевая путина 2026 года в России оказалась неудачной — выловили не более 100 тысяч тонн рыбы. Из этого объема можно получить максимум две тысячи тонн красной икры, тогда как среднегодовой спрос на этот продукт составляет 12-15 тысяч тонн. Об этом заявил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
По его словам, которые приводит Общественная Служба Новостей, свежая икра в чистом виде пропадет за октябрь-ноябрь. А к Новому году на прилавках останутся либо заменители, либо смеси с имитированной икрой, либо прошлогодняя, срок годности которой уже истек.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на Росстат сообщали, что с января по август 2026 года в стране произвели 3100 тонн лососевой икры — на 68,9% меньше, чем годом ранее. Эксперты прогнозировали, что общий объем производства не превысит 4500-5000 тонн против 12 600 тонн в 2025-м. Савельев отметил, что объем производства напрямую зависит от путины.
«К концу сентября – началу октября выловили не более 100 тысяч тонн лососей. Из этих 100 тысяч тонн лососей икру производят только самки, которых во всем объеме 30-40%. Это цифры, которые являются научным фактом, — пояснил он. — Даже если мы возьмем максимум, который можно изъять из этого объема самок лососей – это две тысячи тонн лососевой икры. Безусловно, реальная цифра гораздо ниже».Точный объем легальной икры фиксируют только Россельхознадзор через систему «Меркурий» и Центр развития перспективных технологий, оператор системы маркировки «Честный знак». Если продукт на прилавке не промаркирован, торговля ведется нелегально — за это грозит до шести лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей (ст. 171.1 УК). Заявления о производстве больше двух тысяч тонн эксперт назвал «враньем»: по его мнению, так в оборот вводится прошлогодняя икра, в том числе смешанная с имитированной.
Савельев напомнил, что в свежем виде при комнатной температуре икра остается съедобной не дольше 6-12 часов. Если же ее обработать и правильно хранить, то срок годности продлевается не более чем до 12 месяцев.