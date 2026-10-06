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В Татарстане спасли молодого лебедя, не сумевшего взлететь

Молодого лебедя-шипуна спасли в Нижнекамском районе Татарстана
Фото: istockphoto / Dmitry Potashkin

Специалист Госкомитета Татарстана по биоресурсам спас молодого лебедя-шипуна, которого обнаружили у дороги на территории СНТ «Строитель» в Нижнекамском районе. Предположительно, птица могла переутомиться после перелета, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Сообщение о лебеде поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу. Специалист приехал на место, поймал птицу и осмотрел ее. Повреждений не обнаружили — лебедь оказался цел.

По словам специалиста, молодые лебеди сейчас учатся летать и совершают короткие перелеты. В этот период они могут столкнуться с проводами и линиями электропередачи, получить травмы или, не рассчитав силы, приземлиться на территории частных домов.

После осмотра лебедя выпустили в озеро Каракуль.

Дайана Хусинова

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