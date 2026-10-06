Автоэксперт назвал срок службы автомобильных шин

06 октября 2026, 16:41

Автоэксперт Попов: покрышки нужно менять через три-четыре года эксплуатации

Фото: istockphoto / Anna Reshetnikova

Автомобильные шины в среднем рассчитаны на эксплуатацию в течение трех-четырех лет. Такой срок назвал автоэксперт Дмитрий Попов в комментарии «Татар-информу».





По словам специалиста, продолжительность использования шин во многом зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля. При ежегодном пробеге в 20–30 тыс. км на зимний период приходится около 7–10 тыс. км. Таким образом, за четыре года общий пробег автомобиля может составить порядка 30–40 тыс. км.



При этом возраст шин остается важным фактором даже при правильном хранении. Как отметил Попов, резиновые изделия со временем подвергаются естественному старению, и автомобильные покрышки не являются исключением.



«При отсутствии смазывания, минеральных масел, резина деструктурируется, ее начинает есть грибок. Например, резина, которой уже 10 лет, скорее всего, уже пошла трещинами и обсыпается, стареет она просто от возраста, поэтому на таких шинах, конечно, ездить нельзя», — резюмировал эксперт.