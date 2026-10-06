В Кемерове в 2027 году благоустроят 13 общественных пространств

06 октября 2026, 17:10

В Кемерове обновят семь тротуаров, четыре сквера и другие территории

Фото: istockphoto / Janice Chen

В Кемерове в 2027 году благоустроят 13 парков, скверов и пешеходных зон по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает администрация города, передает «Сiбдепо».





В рамках работ отремонтируют и заасфальтируют семь тротуаров: