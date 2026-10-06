В Кемерове в 2027 году благоустроят 13 общественных пространств
В Кемерове обновят семь тротуаров, четыре сквера и другие территории
В Кемерове в 2027 году благоустроят 13 парков, скверов и пешеходных зон по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает администрация города, передает «Сiбдепо».
В рамках работ отремонтируют и заасфальтируют семь тротуаров:
- вдоль проспекта Ленина — от дома №126А до проспекта Октябрьского, 71А, у школы №45;
- по улице Двужильного — от дома №7 до проспекта Молодёжного;
- от школы №46 на улице Нахимова, 250, до ее центрального входа;
- по улице Пролетарской — от улицы Сарыгина до улицы Сибиряков-Гвардейцев со стороны школы;
- от дома №26 на улице Леонова до дома №44 на улице Инициативной;
- по улице Ракитянского — от переулка Макеевского до улицы Нахимова;
- от дома №9Б на улице 40 лет Октября, где расположен детсад №127, до дома №17Б — детсада №92.
Перед ДК «Содружество» на улице Новогодней уложат брусчатку, установят новое освещение, парковые диваны, урны и арт-объект, а также добавят зеленые насаждения. В сквере Искусств на улице Коммунистической, 122 обновят центральную часть и заменят общественный туалет. В сквере на улице Пионер, 4/1 установят скамейки с урнами и высадят новые растения.
Кроме того, новое освещение появится на Аллее Героев, а в парке «Антошка» проведут второй этап благоустройства. Подрядчика для выполнения работ на 11 объектах уже ищут — объявлен открытый аукцион.