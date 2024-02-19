Аналитик Ульянов напомнил об опасности дипфейков

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Руководитель аналитического центра компании, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов заявил, что технологии дипфейков опасны не только тем, что с их помощью можно сформировать любой липовый компромат, но и тем, что ими могут воспользоваться мошенники.
При этом, он отметил, что способов идентификации качественных дипфейков на данный момент нет.
Он отметил, что у публичных людей, образы которых легко можно найти в Сети, уберечься от таких мошеннических технологичных схем практически невозможно.
Ранее ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании по кибербезопасности Евгений Егоров заявлял, что у россиян в период с 12 по 14 февраля ко Дню всех влюблённых мошенники украли 2,3 млн рублей.
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«Что касается того, как с этим бороться – у меня, честно говоря, какого-то рецепта нет. Только надеяться, что вас это не затронет, так как, если человек захочет сделать дипфейк, и он будет обладать достаточным материалом, он это сделает», – добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Ульянов.
Ранее ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании по кибербезопасности Евгений Егоров заявлял, что у россиян в период с 12 по 14 февраля ко Дню всех влюблённых мошенники украли 2,3 млн рублей.
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Мелисса Тимофеева