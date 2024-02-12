В России мошенники создали более 5 тысяч поддельных сайтов

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В начале 2024 года в России наблюдается резкий рост числа поддельных веб-ресурсов, согласно данным газеты «Известия».
Аналитики Координационного центра доменов .RU/.РФ отмечают, что только за январь было зарегистрировано почти 5 тысяч фишинговых сайтов, превысив показатель предыдущего месяца.
Мессенджеры, почтовые сервисы и веб-порталы оказались наиболее целевыми объектами для мошенников. Они также активно используют опасные ссылки на онлайн-игры, банковские и торговые платформы для обмана пользователей. В результате резкого увеличения активности интернет-мошенников, российские эксперты сообщают о почти 12 миллионах попыток перехода на фишинговые сайты, предотвращенных "Лабораторией Касперского".
По словам заместителя председателя Центробанка Германа Зубарева, за январь-сентябрь 2023 года российским банкам удалось предотвратить хищения на сумму 3,3 триллиона рублей и успешно отбить более 20 миллионов мошеннических атак с эффективностью около 98 процентов.
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Мессенджеры, почтовые сервисы и веб-порталы оказались наиболее целевыми объектами для мошенников. Они также активно используют опасные ссылки на онлайн-игры, банковские и торговые платформы для обмана пользователей. В результате резкого увеличения активности интернет-мошенников, российские эксперты сообщают о почти 12 миллионах попыток перехода на фишинговые сайты, предотвращенных "Лабораторией Касперского".
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Маруняк Сергей Дмитриевич