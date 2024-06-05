Аналитик Ульянов раскрыл, как защититься от взлома на «Госуслугах»

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Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов заявил, что защитить свой аккаунт от мошенников на «Госуслугах» можно с помощью уникального пароля.
«Слишком часто менять пароль не стоит. Человек начнет путаться, забывать его, где-то записывать на бумаге или в файлах. А это тоже повышает риски, что пароль может быть скомпрометирован», — добавил в беседе с «Москвой 24» Ульянов.
Он также призвал ни с кем не делиться своими персональными данными.
А руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко напомнил об опасности мошенничеств перед ЕГЭ и призвал не поддаваться уловкам злоумышленников, пытающихся продать «ответы» к экзаменам.
«Не первый год мы предупреждаем россиян о мошенничестве с ответами на ЕГЭ. Будьте бдительны и помните, что ответы на экзамен не продаются, только зря потратите деньги. Есть риск вместе с ответами заполучить еще какое-нибудь вредоносное программное обеспечение. Не идите на поводу у мошенников, а лучше потратьте последние дни перед ЕГЭ с пользой», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.
Ранее начальник Управления экономической безопасности Московской области Артём Черепякин в беседе с «Радио 1» объяснял, какие схемы используют мошенники, чтобы обманом втянуть человека в преступную деятельность.
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