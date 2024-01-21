Эксперт Шутов развеял миф об опасности «неродной» зарядки для смартфона

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Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов развеял миф об опасности использования «неродной» зарядки от смартфона. Об этом пишет «Прайм».
По словам эксперта, в большинстве случаев любая подходящая зарядка безопасна для смартфона. Он пояснил, что телефон не может из-за более мощного устройства получить «лишний» заряд, и, как правило, берёт столько, сколько предусмотрено производителем.
В случаях же, когда адаптер слабее, проблем тоже не возникнет — разве что потребуется больше времени для полной зарядки смартфона.
Однако исключением являются дешёвые зарядные устройства и те, у которых нет сертификатов соответствия.
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В случаях же, когда адаптер слабее, проблем тоже не возникнет — разве что потребуется больше времени для полной зарядки смартфона.
«Возможны проблемы с передачей данных и риск пожаров из-за низкокачественной сборки», — предупредил Шутов.
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Диана Аванесян