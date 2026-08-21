Аналитик Высоких оценил срок достижения «зарплаты счастья» в России

21 августа 2026, 08:01

Аналитик Высоких: зарплата для счастья станет доступна россиянам к 2045 году

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Бизнес-аналитик и преподаватель колледжа мировой экономики и передовых технологий Александр Высоких допустил, что средняя зарплата в России сможет достичь 273 тыс. рублей к 2045 году при ежегодном росте на 5%.