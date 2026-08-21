Аналитик Высоких оценил срок достижения «зарплаты счастья» в России
Бизнес-аналитик и преподаватель колледжа мировой экономики и передовых технологий Александр Высоких допустил, что средняя зарплата в России сможет достичь 273 тыс. рублей к 2045 году при ежегодном росте на 5%.
Сумму в 273 тыс. рублей россияне назвали достаточной для ощущения счастья в исследовании Superjob. По расчетам эксперта, при увеличении доходов на 8% в год такого уровня удастся достигнуть к 2038 году. Темпы в 10% приблизят эту дату к 2036 году, а рост на 12% — к 2035-му.
Высоких в беседе с «Газетой.Ru» обратил внимание на разрыв между номинальными и реальными доходами. За последний год средняя начисленная зарплата прибавила 10,1%, однако с учетом роста цен покупательская способность выросла лишь на 4,5%.
Аналитик призвал оценивать желаемый доход через стоимость товаров и услуг. При ежегодной инфляции на уровне 6% для сохранения нынешней покупательной способности 273 тыс. рублей через десять лет потребуются около 489 тыс. рублей.
Сама «зарплата счастья» за год увеличилась на 6%, добавил специалист. Если этот ориентир продолжит расти с той же скоростью, средняя зарплата при ежегодном увеличении на 8% достигнет цели лишь примерно к 2075 году. При росте на 10% срок сокращается до 2051 года, при 12% — до 2043-го.
В отдельных сферах доходы уже превысили названную сумму. В начале 2026 года средняя зарплата в финансовом секторе Москвы составляла около 398 тыс. рублей, в IT — порядка 323 тыс. рублей. В добывающей отрасли Южно-Сахалинска показатель достигал примерно 528 тыс. рублей.
По мнению Высоких, быстрее других к подобному уровню придут жители столицы, северных и сырьевых регионов, а также специалисты финансового, технологического и добывающего секторов. Эксперт подчеркнул, что рост благосостояния зависит прежде всего от производительности труда и инфляции. Ключевым показателем он назвал объем жилья, продуктов, услуг, поездок и свободного времени, доступный человеку за час работы.
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