Стало известно, какой школьный предмет считается самым сложным

21 августа 2026, 07:19

Физика возглавила рейтинг самых трудных школьных предметов

Фото: iStock/hxdbzxy

Физика заняла первую строчку в шкале сложности дисциплин для учеников средней и старшей школы. Следом идет химия. Рейтинг содержат санитарные правила, регулирующие учебную нагрузку школьников. Об этом пишет РИА Новости.