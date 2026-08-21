Эндокринолог предупредила о погрешностях при подсчете калорий

21 августа 2026, 07:45

Эндокринолог Маркушина: расчет калорийности рациона не всегда точен

Фото: iStock/Muratani

Подсчет калорий помогает контролировать питание, однако итоговые значения остаются приблизительными. Врач-эндокринолог Нелли Маркушина объяснила, что энергетические потребности зависят от множества индивидуальных параметров: возраста, пола, роста, веса, объема мышечной ткани и ежедневной подвижности.