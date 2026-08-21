Эндокринолог предупредила о погрешностях при подсчете калорий
Подсчет калорий помогает контролировать питание, однако итоговые значения остаются приблизительными. Врач-эндокринолог Нелли Маркушина объяснила, что энергетические потребности зависят от множества индивидуальных параметров: возраста, пола, роста, веса, объема мышечной ткани и ежедневной подвижности.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист «СМ-Клиники» рассказала, что отправной точкой служит базовый обмен веществ. Он отражает объем энергии, необходимый организму в покое для дыхания, работы сердца, мозга и внутренних органов. После этого к расчету добавляют тренировки, ходьбу и повседневные дела.
Маркушина отметила, что люди нередко завышают свою активность. Посещение спортзала не всегда означает высокий расход энергии, если остальная часть дня проходит за компьютером, в машине или на диване.
Врач призвала не оценивать изменения питания по одному взвешиванию. На цифры влияет задержка жидкости, соленая еда, количество углеводов и содержимое кишечника. Реальную картину показывает динамика за несколько недель.
Для снижения массы тела врач советует выбирать умеренный дефицит энергии. Жесткая диета усиливает голод, снижает работоспособность, увеличивает риск потери мышц и последующих перееданий.
Эндокринолог добавила, что важна не одна калорийность, но и качество меню. Рациону нужны источники белка, клетчатки, ненасыщенных жиров, витаминов и минералов. Незаметно повысить суточный объем энергии способны сахар в напитках, соусы, масло, орехи, алкоголь и небольшие перекусы. При этом постоянно взвешивать продукты необязательно — достаточно отслеживать главные источники калорий и поддерживать разумный баланс.
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